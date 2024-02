Threads comienza a mostrar etiquetas de contenido falso, pero aún no dispone de un sistema de verificación independiente

Threads ha comenzado a mostrar etiquetas de verificación de contenido en las publicaciones con información falsa de la red social examinadas por organizaciones de verificación externas, sin embargo, por el momento no ha implementado completamente su sistema propio. Actualmente, Meta cuenta con verificadores de información independientes que se encargan de detectar aquellos datos falsos que circulan por sus redes sociales, Facebook e Instagram, así como por la plataforma mensajería WhatsApp. En este marco, los datos que se marcan como erróneos o falsos en dichas plataformas también se califican como tal en Threads. No obstante, tal y como anunció la compañía dirigida por Mark Zuckerberg en diciembre del pasado año, la red social de 'microblogging' también contará con verificadores de información independientes para analizar sus publicaciones. Es decir, está previsto que disponga de un sistema propio para detectar la información falsa e impulsar las publicaciones verídicas, de forma aislada al resto de redes sociales de la compañía. Ahora, algunos usuarios han comenzado a ver etiquetas de verificación de datos en las publicaciones de Threads, en las que la compañía detalla que se trata de información falsa "sin fundamento", que ha sido identificada por verificadores independientes. La etiqueta también señala que, aunque puede haber "pequeñas diferencias", se trata de una publicación con información falsa similar a los datos revisados en otras publicaciones de Threads. Según han mostrado los usuarios en capturas compartidas en publicaciones en Threads, estas etiquetas de verificación se implementan tras la revisión de organizaciones de verificación de datos independientes, como Open y Facta, que analizan la información de las publicaciones e interceptan y señalan aquellas que son falsas. Así, en la etiqueta aparece un listado con las organizaciones que han examinado la información y la conclusión que han aportado, es decir, si es verdadera o falsa. Igualmente, se añaden enlaces con las fuentes de verificación en las que se han basado dichas organizaciones. Sin embargo, tal y como ha confirmado Meta en declaraciones a TechCrunch, por el momento, dichas etiquetas son calificaciones coincidentes con otras publicaciones, ya que no se ha implementado completamente el sistema de verificación de datos independiente planeado para Threads. Es decir, según la compañía, aunque está previsto que el sistema de verificación se lance próximamente, la capacidad de calificar el contenido directamente en Threads por parte de los verificadores no se ha puesto en funcionamiento de forma definitiva. Por tanto, las etiquetas señaladas por los usuarios son verificaciones coincidentes con datos marcados como erróneos o falsos en otras publicaciones de la plataforma. Asimismo, según señala TechCrunch, el sistema presenta algunos fallos como que los enlaces a las fuentes de verificación utilizadas por las organizaciones solo funcionan desde dispositivos móviles. Por otra parte, aunque las publicaciones que se califican como falsas aparecen ocultas, los usuarios pueden pulsar la opción 'Ver publicación' para poder acceder al contenido.