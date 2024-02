Siria anuncia la confiscación de "grandes cantidades" de hachís y captagon cerca de la frontera con Jordania

Las autoridades de Siria han anunciado este lunes la confiscación de "grandes cantidades" de hachís y captagon en el marco de una nueva operación de seguridad cerca de la frontera con Jordania, en medio del aumento de las actividades de lucha contra el narcotráfico en esta zona. El Ministerio de Defensa sirio ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que la operación, llevada a cabo "en el desierto sirio, cerca de la frontera jordana", se ha saldado con la confiscación de 445 bloques de hachís y 120.000 pastillas de captagon. El comunicado ha sido publicado un día después de que el Ejército jordano confirmara la muerte de cinco presuntos traficantes en la frontera común, incidente que se saldó con cuatro sospechosos heridos y la incautación de una cantidad no especificada de drogas. El Ejército jordano ha llevado a cabo bombardeos contra territorio sirio en el marco de lo que describe como una "guerra" contra los grupos dedicados al narcotráfico en la región, después de una serie de incidentes con personas armadas en la frontera con Siria. Damasco afirmó tras ello que "no hay justificación" para estos ataques y apuntó a la necesidad de una mayor coordinación para que las operaciones contra estas bandas no provoquen "tensiones" entre ambos países. Amán ha acogido durante los últimos meses varios encuentros entre ministros de Exteriores de países árabes, citas en las que Damasco se comprometió a aumentar la cooperación para luchar contra el tráfico de drogas y el contrabando, en el marco de la reintegración de Siria en la región tras más de una década de aislamiento a causa del estallido de la guerra en 2011.