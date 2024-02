Save the Children calcula 50 millones de niños desplazados por conflictos, la cifra más alta "de la historia"

La ONG Save the Children ha informado de que el número de niños desplazados por conflictos en 2023 es de más de 50 millones (de las 143 millones de personas desplazadas), cifra que se ha duplicado desde 2010 y que ya es la más alta "de la historia", y que afecta principalmente a Sudán, Somalia, República Democrática del Congo (RDC), Afganistán, Birmania, Ucrania, Etiopía, Sudán del Sur, a la Franja de Gaza, Turquía y Siria (estos dos últimos por los terremotos), consideradas las diez mayores crisis del año pasado. "En todo el mundo, una de cada 73 personas vive lejos de su hogar debido al desplazamiento forzoso, ya sea por conflictos o por desastres relacionados con el clima (...) Los desplazamientos múltiples, en los que el mismo niño o niña se ve obligado a abandonar su hogar una y otra vez, son tristemente la norma para muchos en lugares como Gaza, Siria y República Democrática del Congo", ha declarado la directora humanitaria Global de Save the Children, Gabriella Waaijman. Cuando los menores pierden el acceso a los servicios más básicos y comienzan a sufrir dificultades económicas corren el riesgo de "dedicarse a actividades peligrosas, como la delincuencia, el trabajo infantil, la explotación sexual o la incorporación a grupos armados". "Aunque las estadísticas son abrumadoras, un niño desplazado no es sólo un número. Es un niño que muy probablemente ha sido testigo del tipo de violencia o destrucción que nadie debería ver jamás, antes de tener que dejar atrás todo lo que conoce. Cuando los niños y niñas pierden su hogar, lo pierden casi todo: su acceso a la atención sanitaria, la educación, la alimentación y la seguridad", ha añadido. A pesar de ello, la ONG ha afirmado que la infancia es "invisible" en los datos sobre desplazamientos, algo que dificulta la "comprensión de sus necesidades" y de la identificación de respuestas "políticas y programáticas adecuadas". SUDÁN, SOMALIA Y LOS TERRITORIOS PALESTINOS, LOS MÁS AFECTADOS Desde el estallido de la guerra en Sudán entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), declaradas en rebeldía desde abril de 2023, más de 4,1 millones de niños han tenido que abandonar sus hogares, de los que 3,3 aún permanecen desplazados dentro del país, lo que supone el mayor movimiento de menores del año. La inseguridad en Somalia, producto de los enfrentamientos entre el Ejército y el grupo terrorista Al Shabaab, unida a las inundaciones y las sequías, ha provocado que en torno a 1,6 millones de menores hayan sido desplazados en 2023, lo que eleva la cifra total a 2,4 millones. La ofensiva aérea y terrestre del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza ha hecho que cerca de 890.000 niños abandonen sus hogares, según datos actualizados a diciembre, lo que coloca al enclave como uno de los cinco lugares donde más se ha deteriorado la situación. Más de 10 millones de niños tuvieron que huir de sus hogares tan solo en 2023 en los mencionados territorios, lo que supone una media de 29.000 menores desplazados por día, si bien la ONG ha especificado que las estadísticas verificadas aún no están disponibles y que se basan en los datos de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).