Ribera llamará esta tarde a Moreno, "preocupada" por la legalización "retroactiva" de usos agrarios en Doñana

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, llamará esta tarde al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "preocupada" y "sorprendida" por que el Decreto-ley 3/2024, del 6 de febrero de simplificación administrativa incluya una modificación de la Ley Forestal de Andalucía (Ley 2/1992, de 15 de junio) que permitiría legalizar a agricultores ilegales que ocupan terrenos forestales en el entorno de Parque Nacional de Doñana. Así lo ha indicado este lunes la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tras mantener una reunión con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en la sede del Ministerio, en Madrid. "A mí me preocupa lo que he visto, porque me lo he encontrado ya publicado en un diario oficial", ha manifestado Teresa Ribera, quien ha recordado que le consta que, para el presidente Moreno Bonilla, "la cuestión de llegar a un acuerdo sobre la protección de Doñana era un asunto importante". "Entonces no sé si es que ha habido algún tipo de malentendido por el camino", ha subrayado. Ribera ha añadido que "hay que tomar con mucha cautela lo que ha ocurrido" y que lo que aparece recogido en el decreto-ley le encuentra "por sorpresa". "No teníamos ni idea de que estuvieran previendo una modificación como la que se acomete", ha manifestado. "Es muy difícil trabajar para reducir las presiones sobre Doñana, dedicar un volumen de recursos muy notable, buscar consenso con las comunidades locales, con las administraciones, con la comunidad científica, con el Patronato y el Consejo de Participación de Doñana y encontrarnos que, frente a todas estas políticas para reducir las presiones, de un día para el otro se produce una legalización retroactiva de usos agrarios en suelo forestal", ha lamentado. En este contexto, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha explicado que este martes había organizada "una jornada con las distintas organizaciones sociales, ayuntamientos, centros académicos, agricultores, para poder conversar y detallar los términos exactos en los que irían saliendo adelante las medidas acordadas en noviembre del año 2023, hace menos de tres meses". "Llamaré al presidente esta tarde porque lo voy a suspender", ha anunciado Teresa Ribera, quien ha agregado que quiere "entender qué es lo que ha ocurrido". Todavía con un análisis de los servicios jurídicos del Ministerio "pendiente", la vicepresidenta ha dicho que lamenta "profundamente" lo ocurrido y que está "sorprendida" de habérselo encontrado así, "sin haber podido intercambiar impresiones". "Si tenía un problema que resolver, hubiera estado encantada de poder conocerlo de antemano. Y por ahora cautela, pero suspendo, toda la jornada de los equipos del Ministerio mañana", ha anunciado Teresa Ribera, quien ha subrayado que, sin embargo, se continuará adelante "sin ningún tipo de problema con las cuestiones vinculadas a las inversiones de la Confederación, a todo el marco Doñana de 2022". "Hoy no sé qué efectos tiene esta legalización retroactiva", ha concluido.