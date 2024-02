Previa del Inter de Milán - Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid visita este martes (21.00 horas) el Giuseppe Meazza para medirse a entonado Inter de Milán en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, un encuentro que supone la vuelta del conjunto colchonero a su sueño de la máxima competición continental y en el que intentará evitar su debilidad a domicilio para tratar de sacar un resultado positivo de cara a la vuelta en su fortín del Cívitas Metropolitano. El conjunto rojiblanco vuelve a competir en unos octavos de final que no disputó la temporada pasada y lo hace ante un equipo al que Diego Pablo Simeone conoce bien por su pasado como futbolista, pero al que sólo se ha enfrentado una vez en partido oficial, la final de la Supercopa de Europa de 2010 con victoria 0-2 y con Quique Sánchez Flores en el banquillo. Ahora, casi 14 años después, se vuelven a ver las caras con un choque que decidirá quien entra entre los ocho mejores y que mide a dos equipos con un estilo de juego muy similar, con defensa de tres y dos carrileros muy ofensivos, un mediocampo que alterna creatividad con fuerza, y delanteros de mucho nivel en los dos lados. Además, este primer capítulo de una aparentemente igualada eliminatoria, medirá la fiabilidad a domicilio de un Atlético que está flojeando en esa faceta en LaLiga EA Sports y que en la fase de grupos de la Champions tampoco fue notable, con empates ante la Lazio (1-1) y el Celtic (2-2), y triunfo ante el Feyenoord (1-3). Enfrente, un Inter, triple campeón de Europa y actual subcampeón continental, que es muy sólido en su estadio, y un país, Italia, que no se le ha dado demasiado bien con cinco triunfos de 18 visitas y la mitad saldada con derrotas. De todos modos, a doble partido los planteamientos son diferentes, y además los pupilos de Simeone acuden a Milán con aires renovados tras apabullar a la UD Las Palmas (5-0) y realizar rotaciones necesarias, pero que funcionaron a la perfección en uno de los partidos más 'redondos' de la temporada. Axel Witsel, Mario Hermoso, Rodrigo De Paul y Antoine Griezmann fueron algunos de los que descansaron ante el equipo canario pensando este encuentro donde está previsto que vuelvan a la titularidad, mientras que Álvaro Morata entró en la lista, aunque es duda por su lesión de rodilla sufrida en el Ramón Sánchez-Pizjuán hace poco más de una semana. Y ahí será dónde más dudas tenga el técnico argentino para su once. Con Griezmann fijo arriba, el 'Cholo' debe decidir si arriesga con el delantero madrileño, opta por un Memphis Depay que ha dado buen rendimiento últimamente, y repite con Marcos Llorente, que jugó ahí de forma notable el pasado sábado y anotó dos goles, abriendo la posibilidad de poner a Nahuel Molina como carrilero derecho. LAUTARO Y SU EQUIPO EN BUENA FORMA Griezmann y Morata formaron una dupla muy peligrosa en la fase de grupos, combinándose para anotar 10, cinco cada uno, de los 17 tantos anotados por el Atlético, que necesitará recuperar su mejor nivel defensivo para detener la amenaza que supone Lautaro Martínez. El '10' del Inter lleva 23 goles en 31 partidos, aunque en la Champions sólo suma dos, y a su lado cuenta con un Marco Thuram que ha marcado 12 goles y ha repartido 11 asistencias, por lo que tendrá que estar bien vigilado también. El delantero argentino es pieza clave en un Inter que aspira a repetir el papel que realizó el año pasado cuando alcanzó la final 13 años después de su última Copa de Europa. Entonces, tuvo que superar al Oporto, el Benfica y el Milan, rivales que no se asemejan en nada a un Atlético que sabe manejar este tipo de eliminatorias con mucha más experiencia. Sin embargo, el optimismo en el conjunto 'neroazzurro' es máximo por el rendimiento que está ofreciendo este año. Ahora mismo tiene encarrilado el 'Scudetto' gracias a sus nueve puntos de ventaja sobre la Juventus y se plantará ante los colchoneros inmerso en una racha de ocho victorias consecutivas. La última fue el pasado viernes, lo que dio al conjunto interista un día más de descanso respecto al Atlético, por 4-0 ante la Salernitana donde Simone Inzaghi, que se reencuentra con Diego Pablo Simeone, con el que compartió vestuario en la Lazio, no rotó tanto, aunque jugadores como Lautaro, Thuram, Mkhitaryan y Çalhanoglu fueron sustituidos con mucha antelación. Acerbi será baja para un once donde la otra duda local estará en quién ocupará el carril derecho, si Darmian o Dumfries. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES: INTER DE MILÁN: Sommer; Dumfries, Pavard, Bastoni, De Vrij, Dimarco; Mkhitaryan, Çalhanoglu, Barella; Thuram y Lautaro Martínez. ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Giménez, Witsel, Hermoso, Lino; Saúl Ñíguez, Koke, De Paul; Llorente y Griezmann. --ÁRBITRO: István Kovács (RUM). --ESTADIO: Stadio Giuseppe Meazza. --HORA: 21.00/Movistar+ Liga de Campeones.