Pontón (BNG) descarta que el mal resultado del PsdeG se deba a la amnistía y ve un "error" hacer una "lectura estatal"

La líder del BNG, Ana Pontón, ha descartado que los malos resultados del PsdeG hayan sido causados por la cesión de la ley de amnistía a los partidos independentistas catalanes, argumentando que hacer una lectura "estatal" del resultado de los comicios es un "error". Así lo ha indicado al ser interpelada por la reacción de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, a los resultados de esta cita electoral del 18F en Galicia. Según la 'popular', el hundimiento del PSdeG sería la "demostración" del "rechazo" de la sociedad española a la política de Pedro Sánchez. "Yo creo que hacer una lectura estatal de estas elecciones es un error. Sé que es algo que pasa en muchas ocasiones, cada uno quiere afianzarse. Pero es evidente que los gallegos y las gallegas no votaron pensando en la amnistía", ha apuntado Pontón este lunes en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press. Para la líder nacionalista, realizar una lectura estatal del desenlace de los comicios gallegos no es más que "falsificar" el resultado de las elecciones. "Cuando vemos las preocupaciones de la ciudadanía de nuestro país, es que los gallegos ni la citan -- la amnistía --. Por lo tanto, yo creo que eso es una lectura forzada, fuera de la realidad", ha remarcado. Por otro lado, Pontón ha indicado que ya ha comunicado a Alfonso Rueda, líder del PPdeG, su intención de hacer una oposición "constructiva". Para la líder del BNG hay muchas cosas en Galicia que "no funcionan", y ha animado al PP a "tomar nota" de ello. "Nosotros vamos a trabajar defendiendo ese interés", ha señalado.