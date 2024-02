Para Macron, el partido de Le Pen no forma parte del "arco republicano y no cuenta con él

París, 19 feb (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, considera que la Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen no forma parte del "arco republicano" porque no comparte algunos de sus valores y no va a contar con ese partido para aprobar en el Parlamento los "textos importantes".

En una entrevista publicada este lunes por el diario comunista L'Humanité, Macron hace una puntualización que puede ser relevante de cara al planteamiento de sus propuestas legislativas y de la acción de su Gobierno, tras algunas declaraciones controvertidas de su primer ministro, Gabriel Attal.

El jefe del Estado señala, refiriéndose al RN, que "en la Asamblea Nacional (cámara baja) están todas las fuerzas elegidas por el pueblo. ¿Eso quiere decir que todas se adhieren a la República y a sus valores? No. Eso es así también para grupos de extrema izquierda".

Sin dar nombres, añade que "algunas personalidades de La Francia Insumisa", LFI, el partido de la izquierda radical de Jean-Luc Mélenchon, "combaten los valores de la República".

Aunque a continuación puntualiza que, si bien no pone en el mismo saco a la extrema izquierda y a la extrema derecha, "nunca he considerado que el RN o Reconquista (la formación del ultra Éric Zemmour) forman parte del 'arco republicano'".

Y con respecto a los parlamentarios del RN, Macron afirma que el principio que se ha fijado es que "los textos importantes no deben aprobarse gracias a sus votos".

Pocos días después de su nombramiento como primer ministro en enero, Attal había asumido su intención de trabajar "con todo el mundo" en la Asamblea Nacional, incluso con los partidos a los que él ha dicho que se opone radicalmente, el RN y La Francia Insumisa.

La entrevista de L'Humanité está esencialmente dedicada a la entrada en el Panteón de personalidades ilustres el próximo miércoles de 22 comunistas extranjeros del conocido como Grupo de Manouchian, que participaron en la acción de la resistencia contra la ocupación nazi en Francia durante la Segunda Guerra Mundial y que fueron arrestados y ejecutados en febrero de 1944.

Para el presidente de la República, "las fuerzas de extrema derecha" deberían abstenerse de acudir al homenaje que se va a dedicar a esos comunistas por "decencia" y para tener en cuenta "la naturaleza de la lucha de Manouchian".

El líder de ese colectivo, del que uno de sus miembros fue el español Celestino Alfonso, era el armenio Missak Manouchian.

Macron explicó que él, en tanto que jefe del Estado no va a decidir sobre la presencia o no de la extrema derecha en ese acto de homenaje "con un gesto arbitrario" porque su deber es "invitar a todos los representantes elegidos por el pueblo francés", sin tener que "elegir entre ellos". EFE

