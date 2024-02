'Oppenheimer' arrasa en los BAFTA y Cillian Murphy y Emma Stone apuntan al Oscar

'Oppenheimer', la cinta de Christopher Nolan sobre el origen de la bomba atómica, ha arrasado en los Premios BAFTA, donde ha triunfado en categorías como mejor película, mejor director, mejor actor y mejor actor de reparto. La épica película biográfica de Christopher Nolan sobre J. Robert Oppenheimer, el físico teórico descrito como el padre de la bomba atómica, ha obtenido en total siete premios en la ceremonia celebrada en el Royal Festival Hall de Londres. El cineasta británico ganó sus primeros premios Bafta tras las nominaciones anteriores por 'Origen' y 'Dunkerke', y rindió homenaje a su actor protagonista, Cillian Murphy. "Gracias por abordar algo oscuro", apuntó. Además, el director también reconoció los esfuerzos de las organizaciones de desarme nuclear para lograr la paz. "Sólo quiero decir que nuestra película termina con lo que creo que es una nota de desesperación dramáticamente necesaria. Pero en el mundo real hay todo tipo de individuos y organizaciones que han luchado mucho y duramente para reducir el número de armas nucleares en el mundo", ha defendido Nolan. Cuando le llegó el turno a Murphy para recoger su galardón a mejor actor por el papel principal en 'Oppenheimer', también se dirigió a Nolan. "Gracias por siempre impulsarme y exigir excelencia porque eso es lo que entregas una y otra vez", ha remarcado. Robert Downey Jr ganó el premio al mejor actor de reparto por su papel de Lewis Strauss en la cinta de Nolan. "Fue Nolan quien me sugirió que intentara un enfoque discreto como último esfuerzo para resucitar mi menguante credibilidad", bromeó al recoger el galardón. Oppenheimer también ganó el Bafta a la mejor fotografía, música y montaje. Mientras, Emma Stone ha sido nombrada mejor actriz por 'Pobres criaturas', la adaptación del cuento de hadas de la novela homónima del autor escocés Alasdair Gray, dirigida por Giórgos Lánthimos. 'Pobres criaturas' se ha alzado con cinco premios Bafta en total, incluyendo diseño de vestuario, maquillaje y peluquería, diseño de producción y efectos visuales. Por su parte, Da'Vine Joy Randolph ha ganado el premio a mejor actriz de reparto por su interpretación de una cocinera afligida en 'Los que se quedan'. La actriz ha elogiado a su personaje, quien "nunca (habría) tenido la oportunidad de vestir un hermoso vestido" y ha reconocido que ha sido una "responsabilidad" que no se toma "a la ligera". El drama judicial 'Anatomía de una caída' ha ganado el primer premio de la noche cuando obtuvo el premio al guión original. El premio al guión adaptado ha sido otorgado a 'American Fiction', mientras que el drama sobre el Holocausto, 'The Zone Of Interest', dirigido por el cineasta británico Jonathan Glazer, ha sido reconocida como mejor película de habla no inglesa y mejor película británica. También ha ganado el premio al mejor sonido. 'The Boy And The Heron' ha sido nombrada mejor película de animación, mientras que '20 días en Mariupol' ha sido nombrada mejor documental.