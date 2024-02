Mueren dos policías y un bombero de EEUU tiroteados tras acudir a la escena de un incidente doméstico

Dos agentes de Policía y un bombero han muerto tiroteados este domingo tras acudir a la escena de un incidente doméstico en la ciudad de Burnsville, en el estado estadounidense de Minnesota, y en el que el agresor, que aún no ha sido identificado, también ha fallecido. El incidente se produjo sobre las 1.50 horas (hora local), cuando las autoridades recibieron una llamada desde una casa donde había un hombre "armado y atrincherado" dentro de la vivienda junto a varios miembros de una misma familia, un comunicado publicado por las autoridades de la ciudad. La llegada de los agentes a la zona hizo que la situación escalase hasta el tiroteo, en el que también ha sido herido otro agente de Policía, que ha sido trasladado al hospital con heridas que no suponen una amenaza para su vida. A las 8.00 horas (hora local), el tirador fue declarado muerto y las personas atrapadas en la vivienda pudieron salir y ponerse a salvo. Las autoridades han asegurado que ya no hay ninguna amenaza para la seguridad pública. Los agentes fallecidos han sido identificados como Paul Elmstrand y Matthew Ruge, mientras que el bombero, que también ejercía de paramédico, ha sido identificado como Adam Finseth. El agente herido ha sido el sargento Adam Medlicott.