María José, madre de Antonio Tejado, se sincera tras visitarle por primera vez en prisión: "No tengo ganas de nada"

Tras su ingreso en prisión provisional hace justo una semana -el pasado 12 de febrero- por ser el presunto autor intelectual del asalto a la casa de María del Monte e Inmaculada Casal, Antonio Tejado recibía este sábado las primeras visitas desde que entró en la cárcel de Sevilla 1, la de su madre, María José García, y de su última pareja, Samara Terrón. Mientras se asegura que el ex de Chayo Mohedano está más tranquilo que en sus primeros días entre rejas y ha encontrado en la lectura su refugio, su progenitora no podía evitar hundirse justo antes de entrar al centro penitenciario, rompiendo a llorar ante las cámaras minutos antes de reencontrarse con su hijo y abrazarlo por primera vez desde que fue detenido el 9 de febrero por pertenecer supuestamente a la organización criminal que atracó violentamente a su tía el pasado agosto. Una visita de la que no ha trascendido ningún detalle y tras la que María José, más entera, ha reaparecido este domingo completamente abatida y con una importante petición a la prensa. "Perdona hijo pero no voy a hablar más nada ni nada. Lo único que os pido que me dejéis tranquila" ha rogado a las puertas de su domicilio, sincerándose sobre cómo está sobrellevando que Antonio esté en prisión y que cada vez se conozcan más pruebas a indicios de su implicación en el atraco a María del Monte: "No tengo ganas de nada ¿vale?" ha confesado su madre. Muy afectada, María José ha evitado confirmar ni desmentir las informaciones sobre la deuda que su hijo tendría con Hacienda, llegando a esconder su coche y su moto para que el fisco no se los embargase.