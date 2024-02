La viuda de Navalni viaja a Bruselas este lunes

Yulia Navalnaya, esposa del opositor ruso Alexei Navalni, fallecido en prisión el pasado viernes, viajará este lunes a Bruselas para reunirse con los ministros de Asuntos Exteriores de la UE y con el presidente del Consejo, Charles Michel. Esta invitación a Navalnaya es un "potente mensaje de apoyo a quienes luchan por la libertad en Rusia" y honra la memoria de Navalni, ha destacado el Alto Representante de la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, en un mensaje en X, antes Twitter. Navalnaya ha participado este fin de semana en la Conferencia de Seguridad de Múnich tras conocerse el viernes la muerte de Navalni en la colonia penal Lobo Polar de Siberia. Desde allí pidió a la comunidad internacional que el presidente ruso, Vladimir Putin, se someta a la justicia. El portal independiente ruso Novaya Gazeta Europe ha informado este domingo de que el cuerpo de Navalni está en el Hospital de Salejard, aunque por el momento no hay datos sobre una posible autopsia que determine las causas de la muerte del político. La fuente del portal es un trabajador de los servicios de emergencia que dio cuenta de marcas azuladas en el cuerpo de Navalni. Los familiares del opositor no han podido ver todavía el cuerpo. Las autoridades rusas han informado de que Navalni se desplomó cuando hacía deporte en medio del frío y que los intentos de reanimarle no tuvieron éxito. Activistas de Derechos Humanos han denunciado que se trata de un "asesinato" y dirigentes de todo el mundo han condenado ya la muerte del dirigente opositor ruso.