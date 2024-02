La viuda de Navalni afirma que seguirá con el trabajo del opositor y vuelve a acusar a Putin de su "asesinato"

Yulia Navalnaya, la viuda del disidente ruso Alexei Navalni, ha afirmado este lunes que seguirá adelante con el trabajo de su marido y ha vuelto a recalcar que fue "asesinado" por el presidente, Vladimir Putin. "Debería haber otra persona en mi lugar, pero esa persona ha sido asesinada por Vladimir Putin", ha dicho en un vídeo difundido pocos días después de su muerte. Así, ha señalado que "no tiene derecho a rendirse" y ha incidido en que "continuará con su trabajo y con la lucha" que el inició, según ha recogido el diario 'The Moscow Times'. En este sentido, ha hecho hincapié en que Putin le ha "robado lo más preciado que tenía". "Ha matado al padre de mis hijos. (...) Se ha llevado a la persona más querida", ha aseverado antes de afirmar "que no solo ha matado a Navalni sino que quiere acabar con la esperanza, la libertad y el futuro" de la ciudadanñía rusa. "Quiero estar hoy con vosotros porque sé que habéis perdido tanto como yo", ha añadido. Navalni, uno de los principales opositores y críticos con el Kremlin, murió el viernes en una prisión de Siberia en la que se encontraba cumpliendo una condena de cerca de 30 años de prisión por extremismo y fraude. Sus familiares y allegados han sido informados de que su deceso se produjo a causa de un "síndrome repentino", pero por el momento no les han permitido acceder al cadáver.