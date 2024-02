La UE apunta a sanciones contra los responsables de la muerte de Navalni

La Unión Europea ha apuntado este lunes a que impondrá sanciones contra los responsables de la muerte del opositor ruso Alexei Navalni después de que los Estados miembros hayan pedido a Moscú una investigación independiente y prometido que los líderes rusos rindan cuentas. En una declaración, los Estados miembros han expresado su "indignación" por la muerte del político y ha mostrado su pésame a su esposa Yulia Navalnaya, que ha acudido este lunes a la cita de ministros de Exteriores de la UE en un gesto de apoyo simbólico. "Rusia debe permitir una investigación internacional independiente y transparente sobre las circunstancias de su repentina muerte. La UE no escatimará esfuerzos para exigir responsabilidades a los dirigentes políticos y a las autoridades rusas, en estrecha coordinación con nuestros socios, e imponer nuevos costes por sus acciones, incluso mediante sanciones", ha recalcado el bloque. En la misma línea, en rueda de prensa tras la reunión, el Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha asegurado que la UE va a "revisar su lista de sanciones" para "identificar a quien tiene una responsabilidad directa" en la muerte del influyente opositor ruso. De todos modos, Borrell ha lamentado la opacidad del régimen ruso en este caso, apuntando que ni siquiera la familia de Navalni ha podido recuperar el cuerpo del principal disidente al presidente ruso, Vladimir Putin. Tras su muerte en prisión, donde cumplía 19 años de condena en régimen de aislamiento, la UE ha anunciado que bautizará con su nombre el régimen de sanciones europeas contra personas que cometen abusos sistemáticos de los Derechos Humanos. Los mensajes de apoyo a la sociedad rusa se han sucedido este lunes en Bruselas después de que Borrell haya asegurado que no hay que confundir a Putin con toda Rusia mientras que varios ministros han cargado contra el mandatario ruso, al que responsabilizan de la muerte del influyente opositor. Así las cosas, la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, ha avanzado que la UE usará sus instrumentos para combatir violaciones serias de Derechos Humanos contra los implicados en la muerte de Navalni. "Putin es un asesino. Ha asesinado a una persona que luchó por la democracia y la libertad. Nuestra respuesta tiene que ser apoyar a Ucrania por vías militares, políticas y darles la munición que hemos prometido", ha señalado su homólogo estonio, Margus Tsahkna, mientras que su colega lituano, Gabrielus Landsbergis, ha defendido que "como mínimo" la UE tiene que imponer sanciones contra los responsables de la muerte de Navalni. Envenenado en el verano de 2020 con un agente del tipo novichok, Navalni fue tratado durante meses en un hospital en Alemania y fue encarcelado en Moscú a su vuelta al país en enero de 2021.Un tribunal de Moscú lo condenó a 19 años de prisión por extremismo, una pena que debía cumplir bajo un régimen especial. A principios de enero, el disidente fue puesto bajo régimen de aislamiento tras ser trasladado a una prisión de Yamalia-Nenetsia. El opositor ruso, de 47 años, había criticado que las autoridades rusas "aprovechaban cualquier pretexto" para imponerle el aislamiento y denunció las condiciones en las que se encontraba recluido. Su entorno alertó entonces de que el opositor estuvo casi tres semanas en paradero desconocido después de que no compareciera en sucesivas vistas judiciales.