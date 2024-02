La Knesset rechaza por escaso margen expulsar a un diputado de extrema izquierda

El pleno de Knesset o Parlamento israelí ha rechazado este lunes por un escaso margen la expulsión del diputado de la coalición árabe-israelí Hadash-Taal Ofer Cassif después de que éste apoyara públicamente la denuncia contra Israel por genocidio presentada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por Sudáfrica. En concreto 85 de los 120 diputados han apoyado la expulsión, cinco menos de los necesarios para consumar esta medida, según recoge el diario 'The Times of Israel'. Cassif es el único diputado judío de la coalición formada por el Frente Democrático por la Paz y la Igualdad (Hadash, comunista) y el Movimiento Árabe para la Renovación (Taal, árabe-israelí antisionista). Otros cuatro diputados comparten representación de la coalición con Cassif en la Knesset. Tras su apoyo a la demanda sudafricana el diputado del partido derechista Israel Beiteinu Oded Forer presentó una propuesta de destitución apoyada en la Ley de Suspensión de 2016 que prevé expulsar a un diputado que haya mostrado apoyo a una "lucha armada" contra Israel o haya incitado al racismo. El proceso requería una carta firmada por 70 diputados y el apoyo de la Mesa de la Knesset, pero finalmente no ha recibido los votos de una mayoría cualificada de la Cámara. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha apoyado la expulsión de Cassif, pero el rechazo de los líderes de Yesh Atid --Yair Lapid-- y de Unión Nacional --Benny Gantz-- ha sido clave para el resultado final. Tras la votación los diputados árabe-israelíes han abrazado a Cassif, mientras varios diputados ultraderechistas han manifestado a gritos su descontento y se han encarado con los diputados de Hadash-Taal. Tanto el fiscal general adjunto de Israel, Avital Sompolinsy, como el asesor legal de la Knesset, Sagit Afik, habían expresado su rechazo a la expulsión por considerar que las acusaciones "no superan el criterio mínimo" contemplado en la ley.