Israel publica una grabación en la que identifica a la familia Bibas, secuestrada el 7 de octubre por Hamás

El Ejército israelí ha publicado este lunes una grabación de una cámara de vigilancia ubicada en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, en la que identifica a tres miembros de la familia Bibas tras su secuestro el pasado 7 de octubre a manos de miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Las Brigadas de Ezzeldín al Qassam, brazo armado de Hamás, informaron a finales de noviembre de la muerte de una mujer, Shiri Silverman Bibas, y sus dos hijos de cuatro años y diez meses, Ariel y Kfir, respectivamente, tras una serie de bombardeos israelíes sobre el enclave palestino, si bien el Ejército rechazó sus muertes. Los tres fueron secuestrados del kibutz Nir Oz el pasado 7 de octubre a manos de miembros de Hamás, igual que el padre, Yaden Bibas, llevado a la fuerza a Gaza por separado, aunque por el momento se desconoce el paradero de los cuatro, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'. Las grabaciones han sido obtenidas tras las últimas operaciones del Ejército israelí en territorio de Jan Yunis y han sido compartidas con los familiares --Shiri tiene origen argentino-- y difundidas con su consentimiento. "Las imágenes muestran a los terroristas envolviendo a Shiri y a sus bebés en una sábana, tratando de ocultarlos. Se puede ver el cabello pelirrojo del pequeño Ariel asomando a través de la tela blanca", ha señalado el portavoz del Ejército israelí, Daniel Hagari, quien sitúa la escena en el este de Jan Yunis, cerca de un puesto de avanzada de la milicia Kataib Muyahidín. Hagari precisa que los tres fueron "metidos a la fuerza en un coche y llevados a otro lugar". "Ver a esta joven madre, abrazando a sus bebés, rodeada por un grupo de terroristas armados es horroroso y desgarrador", ha sentenciado, agregando que están "muy preocupados por la condición y seguridad de Shiri y los niños". También ha reaccionado al vídeo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien ha subrayado que estas imágenes "recuerdan con quién" trata Israel, es decir, "con crueles secuestradores de bebés". "Llevaremos ante la justicia a estos secuestradores de bebés y madres. No se saldrán con la suya", ha precisado.