Isabel Preysler celebra su 73 cumpleaños rodeada de su familia

La socialité terminaba el año 2023 por todo lo alto con el estreno de la serie que protagonizaba su serie 'Isabel Preysler: mi Navidad'. En ella pudimos conocer cómo prepara su casa para la llegada de la Navidad y qué significa para ella y su familia esas fechas tan especiales. Es por eso que ahora, en el 2024, se presenta un nuevo año lleno de posibilidades para ella. En un día muy especial para ella, en su 73 cumpleaños, como no podía ser de otra manera, decidió organizar una reunión familiar para compartir tiempo con sus familiares más cercanos. Los primeros en llegar eran Álvaro Castillejo y Cristina Fernández, quienes lo hacían con varios globos para la cumpleañera. Él también cumple años el 18 de febrero, por lo que han querido compartir la celebración. Tan solo unos minutos más tarde, veíamos cómo llegaba la suegra de Álvaro a la vivienda y fuimos testigos de cómo tuvo problemas para entrar en la propiedad. Mientras esperaba varios minutos a que le abrieran la puerta, desvelaba cómo son las fiestas en casa de Isabel Preysler. Comentaba que tan solo se reunían los familiares y desmentía que hubiese ningún tipo de código de vestimenta para la ocasión. Aseguraba que tampoco hay mucha música ni mucha fiesta y aprovechaba para hablar muy bien de la anfitriona: "Es un amor de señora". Y, como no podía ser de otra manera, no podían faltar los invitados más esperados: Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Llegaban a toda prisa en el vehículo del empresario y entraban rápidamente a la propiedad sin atender a la prensa. También vimos como Ana Verdasco tenía dificultades para entrar y, tras llamar por teléfono, decidía dar marcha atrás y alejarse de la propiedad. Tras varias horas de celebración, llegaba la hora de volver a casa. Sorprendía cómo Tamara e Íñigo se marchaban en coches separados. La marquesa de Griñón saludaba amablemente a la prensa desde el vehículo mientras sonreía mientras que su marido salía a toda prisa de la propiedad. Quienes sí atendieron a la prensa fueron Álvaro Castillejo y su suegra, quienes aseguraron que la fiesta fue un éxito y que vieron a la cumpleañera "fantástica, guapísima".