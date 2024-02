Inmaculada Casal pide respeto hacia Antonio Tejado durante la emisión de su programa

El pasado viernes fue un día muy duro para la periodista y para su mujer, María del Monte. Se desplazaron hasta los juzgados de Sevilla para declarar ante el juez por el robo que sufrieron el pasado verano y del que tanto está dando que hablar tras descubrirse la implicación de Antonio Tejado en ella. Mientras el sobrino de la cantante permanece en prisión preventiva, Inmaculada Casal ha reaparecido en su programa y no ha dudado en desvelar cómo se encuentra en estos momentos. Comenzaba 'Andalucía de tarde' como cada domingo con la periodista dando la bienvenida a los espectadores y confesando que había sido una semana muy difícil por el caso del robo: "Buenas tardes, otra semana difícil, muy difícil, por todas las noticias que, como ustedes saben, han surgido en la última semana y en la que, tristemente, me he visto metida yo y toda mi familia, como parte, como víctima". Recordando sus inicios en el periodismo y cómo quiso estudiar la carrera para mejorar el mundo, defendía que los medios de comunicación tienen un gran poder y hay que tenerlo en cuenta. Comentaba cómo la prensa puede ensalzar o degradar a una persona, influyendo en el rumbo de su vida y en cómo la sociedad percibe a esa persona de ahora en adelante: "Quizá por la plataforma que tenemos, con muy pocas palabras, podemos ensalzar o hundir a una persona. Y eso, eso me merece mucho respeto. Hoy, por desgracia, yo me he convertido en protagonista. sin quererlo, sin comerlo y beberlo". Estando en contra de los juicios de valor populares, Inmaculada Casal comentaba que, aunque todavía se encuentre participando en un proceso judicial que sigue en curso, quería hacer una petición especial para sus compañeros y para la audiencia: "Y desde aquí, por favor, pido respeto, pero respeto para todas las partes" decía rotundamente. Está claro que tanto ella como María del Monte confían en que la justicia y están a la espera de ver cuál es el desenlace de esta triste historia.