Estonia defiende que Occidente confisque los activos rusos congelados antes de las elecciones de EEUU

La primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, ha defendido que los países occidentales se pongan de acuerdo para confiscar los activos congelados rusos para entregárselos a Ucrania antes de las presidenciales de noviembre en Estados Unidos. "Los periodos electorales son siempre tiempos turbulentos. Siempre es mejor hacer todo lo posible antes de elecciones importantes", ha dicho Kallas al 'Financial Times' a su paso por la Conferencia de Seguridad que se celebró el fin de semana en la ciudad alemana de Múnich. Entre los socios de Ucrania, Estonia ha sido uno de los principales partidarios de acabar por confiscar los activos rusos, extremo sobre el que Francia y Alemania se han mostrado más reacios debido no solo a las implicaciones legales y económicas que podrían acarrear, sino también a las posibles represalias de Rusia. No obstante, para Kallas "esta es la presión económica" que los socios de Ucrania pueden ejercer "para acelerar el cambio de rumbo en esta guerra". En represalia a la invasión de Ucrania, de la que se cumplen ya dos año, Rusia ha sido objetivo constante de numerosas sanciones económicas desde entonces, en un intento por ahogar su economía y por tanto su maquinaria bélica. Entre ellas, está el congelamiento de sus activos en bancos extranjeros. La semana pasada, Rusia incluyó a Kallas en su lista de personas buscadas debido, según apuntan medios rusos, a sus políticas para desmantelar los homenajes y monumentos a los soldados soviéticos que liberaron Estonia de los nazis, unas medidas que han puesto en marcha el resto de los bálticos y también Polonia.