El Real Madrid se escapa en la segunda plaza de la Liga F y el Barça vuelve a la senda de la victoria

El Real Madrid se escapó en la pelea por la segunda plaza en la clasificación de la Liga F 2023-2024 después de su agónica victoria (2-1) ante el Costa Adeje Tenerife y el empate del Levante UD ante la SD Eibar (0-0), mientras que el FC Barcelona volvió a la senda de la victoria ante el Atlético de Madrid (2-1), en partidos correspondientes a la decimoctava jornada del campeonato. El conjunto madridista se irá 'tranquilo' al parón de la competición hasta el segundo fin de semana de marzo, aunque cerca estuvo de volver a llevarse una decepción ante su público ante el equipo tinerfeño, que tuvo cerca arañar un valioso punto antes de perderlo más allá del minuto 91. El Real Madrid recibía avisado a un rival que la temporada pasada le había ganado en el Alfredo di Stéfano y alcanzó el descanso por delante gracias a un tanto de penalti de Olga Carmona. Sin embargo, Rinsola Babajide igualó nada más iniciarse el segundo tiempo y el Costa Adeje Tenerife rozó el punto hasta que apareció el instinto goleador de la danesa Signe Bruun para empalar a la red un centro de Sandie Toletti en el 92. La victoria 'in extremis' valió su peso en oro ya que sirvió para aprovechar el tropiezo del Levante UD en su visita a la SD Eibar. El conjunto 'granota', que llegaba animado por su brillante e histórico empate en el Johan Cruyff, no estuvo demasiado fino y se tuvo que conformar con un empate sin goles que le aleja a cuatro puntos del equipo de Alberto Toril. Además, el conjunto valenciano ve como por detrás le acecha el Madrid CFF que fue el otro equipo que oposita a los puestos de acceso a la Liga de Campeones y que se pone a dos puntos del Levante UD tras batir 2-0 al Levante Las Planas en su primer choque sin su gran referente Racheal Kundananji, que puso rumbo por una cifra récord en el fútbol femenino a los Estados Unidos. Lee Young-ju y Cristian Librán anotaron los goles del conjunto madrileño, y Cristina Audet recordó ya en el añadido para las visitantes. EL ATLÉTICO NO PUEDE CON EL BARÇA Por su parte, en el partido más atractivo del fin de semana, el que medía al FC Barcelona y al Atlético de Madrid en el Johan Cruyff, el triunfo fue para el líder y actual campeón por 2-0, una derrota que deja a las colchoneras con la segunda plaza muy difícil (11 puntos) y la tercera también complicada (7). El campeón de la Copa de la Reina no pudo romper su actual mala racha en la Liga F, donde no ha ganado en sus últimos cinco partidos, y aunque compitió a buen nivel ante las blaugranas, no creó demasiado problemas ofensivos. Salma Paralluelo, antes del descanso, y Vicky López, que festejó su convocatoria con la Absoluta con la sentencia en el tramo final, permitieron la vuelta a la senda de la victoria tras el empate ante el Levante UD. Además, el Sevilla se topó con la mejoría del Granada, con el que empató a dos goles, aunque el empate del conjunto nazarí llegó en el minuto 90 por medio de un penalti anotado por Naima García que deja a las suyas a un punto de la salvación que marca un Betis que alargó su mala racha al caer ante el Athletic Club por un gol de Jone Amezaga en el minuto 89. Finalmente, la Real Sociedad tampoco pudo sacar los tres puntos en su visita a un Villarreal que sigue sumando y con el que empató a un gol para mantener siete puntos de renta sobre el descenso, mientras que el Valencia cogió aire y se alejó algo del peligro tras hundir al colista Sporting Club Huelva, al que batió por 1-3 con doblete de Anita Marcos.