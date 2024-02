El PSOE sostiene que la amnistía no les perjudicó en las gallegas y que se votó en clave autonómica

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha afirmado que la ley de amnistía que beneficiará a los independentistas no ha sido una de las causas del mal resultado electoral obtenido por los socialistas en las elecciones gallegas celebradas este domingo, en la que se hundieron hasta los 9 escaños, su peor resultado de la historia en esta comunidad. Al día siguiente de las votaciones, después de que la Comisión Ejecutiva Federal se reuniese para analizar los resultados, Peña ha señalado que el voto se produjo en clave autonómica y ha restado importancia al impacto que haya podido tener esta medida, que todavía se está negociando con Junts y que marcó buena parte de la campaña electoral. A pesar de que se trataba del primer test electoral después de que el Gobierno aceptase pactar una ley de amnistía con las fuerzas independentistas y que las dos formaciones que integran el Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, hayan obtenido un mal resultado, en Ferraz sostienen que los gallegos han votado en clave territorial. "Creemos que la amnistía no ha sido un factor que haya definido los resultados electorales, ni para el PSOE ni para tampoco para el PP, tras la supuesta metedura de pata cuando reveló a 16 periodistas que se pensó la amnistía, que era favorable a los indultos y que el terrorismo ya no existía en el procés" ha indicado la portavoz socialista en una rueda de prensa en Ferraz. En este sentido ha señalado que el trasvase de votos el PSOE ha ido al BNG, "un partido que apoya claramente la amnistía" y que es soberanista y por tanto considera que esta argumentación "tiene alguna fisura". Por otro lado, respecto al estado de la negociación de la ley de amnistía con Junts, ha señalado que la prórroga solicitada al Congreso, que estira el plazo para llegar a un acuerdo hasta el 6 de marzo, "no significa que no vayamos a llegar a un acuerdo en breve, en los próximos días", ha apuntado. "Para nosotros sería lo deseable, simplemente esa ampliación lo que indica es que no renunciamos al tiempo que nos ofrece el reglamento para continuar hablando y continuar negociando", ha añadidio.