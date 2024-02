El Gobierno y la oposición de Venezuela se reúnen para avanzar en el cronograma de cara a las elecciones

Los representantes del Gobierno y de la oposición de Venezuela se han reunido este lunes para avanzar en el cronograma de cara a la celebración de elecciones en medio de un clima de escalada en el país tras la expulsión de la oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la detención de la hispano-venezolana Rocío San Miguel. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha afirmado que "hay un borrador" pactado con todos los sectores políticos que han participado en el proceso de diálogo para la elaboración de un cronograma de cara a los comicios. "Hemos sostenido una reunión con varias intervenciones por parte de los delegados de la Plataforma Unitaria. El jefe de la delegación hizo un propuesta general en materia de desarrollo de la elección presidencial de este año 2024", ha indicado en una rueda de prensa recogida en el perfil de la Asamblea en la red social X. Rodríguez ha subrayado que analizarán las propuestas de Plataforma Unitaria "a los efectos de que todos se sientan incluidos en el proceso" de conformidad con el cronograma electoral fijado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Asimismo, ha señalado las diferencias entre los que quieren trabajar, en alusión al Gobierno, y los que "tienen siempre segundas intenciones, segundas agendas" o que buscan hacer daño a Venezuela y sus instituciones, "violando flagrantemente lo que está en el Acuerdo de Barbados y en el memorándum de entendimiento firmado en México". ESCALADA DEL GOBIERNO Por su parte, el jefe negociador de la oposición venezolana, Gerardo Blyde, ha criticado al Gobierno por su escalada tras la expulsión de la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la detención de la activista hispano-venezolana Rocío San Miguel. "Todavía no sabemos bien las causas. Nadie ha explicado bien las causas de esto. Estorba una oficina que se dedica a velar por los Derechos Humanos", ha señalado, agregando que muchos presos del país "acudían a ella para presentar casos". Blyde ha indicado, con respecto a la detención de Rocío San Miguel que el "debido proceso y el derecho a la defensa", así como la presunción de inocencia, "no existen". "Sin respetar la presunción de inocencia, los culpan ante los medios de comunicación de hechos y muchas veces sin pruebas. Esto es muy grave", ha indicado. "Todo el escalamiento, represión, que ha venido aumentando, no contribuye en nada a esa paz y a esa obligación que las partes nos hemos dado dentro del Acuerdo de Barbados", ha indicado, agregando que sigue vigente "la persecución de integrantes de partidos políticos y de diputados de la Asamblea de 2015". Blyde ha señalado que ni la delegación ni la Plataforma Unitaria o la opositora María Corina Machado "se han separado" de este objetivo, si bien ha recordado que todos los candidatos deben ser respetados, independientemente de las elecciones internas que se lleven a cabo en las partes. "Nosotros estábamos cumpliendo con el artículo 67 de la Constitución", ha señalado. "¿Por qué no se abre el Registro Electoral. Para cuándo se abrirá un operativo serio de inscripciones en todas las parroquias del país? Eso era parte del compromiso, como el plan para la observación nacional e internacional", se ha cuestionado. Blyde también se ha preguntado cómo es posible no tener una fecha concreta para la realización de los comicios. "Tener certezas es tener seguridad electoral, una ruta, condiciones y no el capricho de una persona y un calendario electoral de cuando le convenga", ha criticado. En este sentido, ha insistido en que siguen trabajando "para que se cumpla el acuerdo y que se pueda seguir avanzando en todo lo dispuesto en el Acuerdo de Barbados". "Pero para ello debe cumplirse todo lo firmado", ha dicho. El jefe negociador de la oposición también se ha referido al proceso de observación electoral, aludiendo al personal del Centro Carter, de la Unión Europea y expertos de Naciones Unidas. "¿Por qué se retrasa?", ha cuestionado. En la reunión ha estado presentes representantes de Noruega, país mediador en el diálogo entre el Gobierno y la oposición venezolana. El encuentro se produce después de que la Asamblea Nacional haya llevado a cabo varias mesas de negociación con organizaciones políticas y sociales para la elaboración de una 'hoja de ruta'. La activista hispano-venezolana Rocío San Miguel --directora de la ONG Control Ciudadano-- detenida el pasado 9 de febrero por su supuesta implicación en una conspiración contra el Gobierno de Nicolás Maduro, recibió el domingo por primera vez la visita de un familiar, según ha informado este lunes su abogado, Joel García.