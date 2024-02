El gobernador de Tierra del Fuego declara 'persona non grata' a Cameron por su visita a las Malvinas

El gobernador de la provincia argentina de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, ha declarado 'persona non grata' al ministro de Exteriores de Reino Unido, David Cameron, quien ha aterrizado este lunes en la base aérea de Mount Pleasant en Islas Malvinas. "Ningún representante colonial de un Estado que atenta contra nuestra integridad territorial mancillando la memoria y el sacrificio eterno de nuestros Héroes de Malvinas será bienvenido en nuestra provincia", ha indicado en la red social X, antes Twitter. Melella ha resaltado que en tanto en cuanto "persista la usurpación británica" de este territorio "y Reino Unido siga rehusándose a reanudar las negociaciones que la comunidad internacional establece" para devolver "lo que por historia y derecho" les pertenece, no descansarán "en su lucha". "La presencia de David Cameron en nuestras Islas Malvinas configura una nueva provocación británica que busca menoscabar nuestros legítimos derechos soberanos sobre nuestros territorios y sostener el colonialismo en pleno siglo XXI. No lo vamos a permitir", ha zanjado. Por su parte, el intendente del municipio de Río Grande, Martín Pérez, le ha pedido a Cameron en la citada red social que "se abstenga de este tipo de provocaciones" y que "ponga fin a la militarización del Atlántico Sur y acate las resoluciones de Naciones Unidas". Cameron se ha convertido en el primer ministro de Exteriores que visita las Islas Malvinas en 30 años después de que asegurara que la soberanía del archipiélago no está abierta a discusión y que Islas Malvinas es una "parte valiosa de la familia británica". El titular de Exteriores británico tiene previsto homenajear al personal británico que perdió la vida en el conflicto de 1982. Tras su visita, viajará a Paraguay y posteriormente asistirá a la reunión de ministros de Exteriores del G20 en Brasil.