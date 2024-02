El déficit de potasio en suelos agrícolas amenaza los cultivos

La deficiencia de potasio en suelos agrícolas es una amenaza en gran medida no reconocida, pero potencialmente significativa, para la seguridad alimentaria mundial si no se aborda. Un nuevo estudio de organismos británicos de investigación, publicado en Nature Food, encontró que en muchas regiones del mundo se elimina más potasio de los suelos agrícolas del que se agrega. También ofrece una serie de recomendaciones sobre cómo mitigar el problema. El potasio es un nutriente vital para el crecimiento de las plantas que ayuda con la fotosíntesis y la respiración, cuya falta puede inhibir el crecimiento de las plantas y reducir el rendimiento de los cultivos. Los agricultores suelen esparcir fertilizantes ricos en potasio en sus campos para reponer el nutriente agotado, pero los problemas de suministro pueden inhibir su uso y persisten dudas sobre su impacto ambiental. Los investigadores informan que, a nivel mundial, alrededor del 20% de los suelos agrícolas enfrentan una deficiencia grave de potasio, y es probable que determinadas regiones experimenten una escasez más crítica, incluido el 44% de los suelos agrícolas en el sudeste asiático, el 39% en América Latina, el 30% en el sur de Asia. África del Sahara y el 20% en Asia Oriental, en gran parte debido a prácticas agrícolas más intensivas. El coautor, el profesor Mark Maslin, del University College de Londres, dijo en un comunicado: "El potasio es fundamental para mantener el rendimiento de los cultivos que mantienen alimentado al mundo, y su agotamiento representa una amenaza significativa para la seguridad alimentaria de millones de personas en todo el mundo. Se trata de una cuestión que se pasa por alto y que debe abordarse con una serie de medidas a medida que la población mundial sigue creciendo". Los agricultores suelen recurrir a la potasa como fertilizante para reponer el potasio de sus campos, pero el precio del mineral puede ser bastante volátil. La producción de potasa está altamente concentrada, con sólo doce países dominando el mercado internacional de casi 14.000 millones de euros de fertilizantes de potasio, y Canadá, Rusia, Bielorrusia y China producen el 80% del total de potasa cruda del mundo. Los investigadores destacan cómo en abril de 2022, el precio de la potasa aumentó un 500% con respecto al año anterior luego de una "tormenta perfecta" de factores, incluida la creciente demanda de fertilizantes, el aumento de los precios del combustible, la recuperación de la pandemia y una serie de acciones gubernamentales en todo el mundo y la invasión rusa de Ucrania. Rusia y Bielorrusia exportan juntos alrededor del 42% del suministro mundial de potasa, pero tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y la UE impusieron sanciones a las importaciones a los dos países, lo que interrumpió el suministro mundial y exacerbó el aumento de los precios. Desde el aumento inicial de los precios, el costo de la potasa ha caído aproximadamente un 50%, pero sigue siendo elevado, lo que genera preocupación de que los agricultores no puedan acceder a suficientes fertilizantes para mantener el suministro de alimentos con el sistema actual. El coautor, el Dr. Peter Alexander, de la Universidad de Edimburgo, dijo: "La volatilidad de los precios de la potasa tiene importantes implicaciones en todo el sistema alimentario mundial. El acceso al potasio es vital para que los agricultores mantengan el rendimiento de sus cultivos, pero el reciente alto costo de la potasa hace que sea más difícil de obtener para los más vulnerables". Esta concentración y vulnerabilidad del mercado es una de las razones por las que los investigadores han pedido una mejor gestión del potasio y un mecanismo de coordinación intergubernamental sólido. Actualmente no existen políticas o regulaciones nacionales o internacionales que rijan el manejo sostenible del potasio del suelo similar a los sistemas que se están estableciendo para otros nutrientes vitales de los cultivos como el nitrógeno y el fósforo. En 2021, el consumo mundial de potasa alcanzó los 45 millones de toneladas, y se prevé que la producción mundial aumente a alrededor de 69 millones de toneladas en 2025, con la puesta en marcha de nuevos proyectos en Bielorrusia, Canadá, Rusia, Australia, Eritrea y el Reino Unido. Sin embargo, la minería de potasa ha planteado preocupaciones en materia de derechos humanos y tiene importantes impactos en el medio ambiente. La minería de potasa genera millones de toneladas de desechos compuestos principalmente de sales de cloruro de sodio, que pueden filtrarse al suelo y salinizar el suelo y las capas freáticas, dañando plantas y animales. Los impactos de la escorrentía de fertilizantes de potasio en los ecosistemas locales no se conocen bien y los investigadores recomiendan realizar más estudios sobre sus efectos.