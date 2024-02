Eduardo Navarrete desvela cómo se encuentra Bárbara Rey

La noticia de la semana ha sido el romance sorpresa que ha destapado la revista Semana entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. Una 'pareja' sorpresa que nadie imaginaba y que, a pesar de los discretos que han querido ser, ha saltado a las páginas del papel couché con un reportaje fotográfico que no deja lugar a dudas. Este sábado pudimos hablar con Eduardo Navarrete, muy amigo de Terelu Campos y de su hija, y le preguntábamos sobre esta noticia. Muy sincero, el diseñador nos comentó que la joven "es una chica muy inteligente, se ha hecho a sí misma, es divina y al final es una mujer que tiene que tomar sus decisiones, si le apetece liarse con él se ha liado con él, chica, tampoco le apetece casarse con él, no dice que se vaya a casar, yo me lio con chicos y no me voy a casar con ellos". En cuanto a Terelu Campos, Eduardo nos explicaba que "tampoco he hablado con ella" porque "me consta que está en Málaga, por eso no está hoy", pero sí que nos confirmaba que "Terelu le deja hacer como madre lo que ella quiera hacer, evidente ella no tiene que meterse ahí y no decirle nada, sufrirá como cualquier madre por los hijo eso es una cosa normal". Por otro lado, también nos habló de Bárbara Rey, quien está viviendo un momento muy complicado por el distanciamiento con su hijo: "Evidentemente, está pasando un momento delicado, cuando vino a mi cumple la vi feliz a la par por estar en este momento la vi un poco triste, luego en por todo que está viviendo no es plato de buen gusto, entonces pues eso, la entiendo tontamente". Eso sí, tuvo palabras de agradecimiento para la vedette y su hija por la sorpresa que le dieron en su cumpleaños: "Fue un regalazo, estuvo en mi cumple y las gracias a Sofía, ella fue quien lo organizó todo sin que yo me enterase de nada, fue una sorpresa sin que yo supiera nada, te lo prometo". Por último, dejaba claro que "Bárbara es una mujer que se ha hecho a sí misma, que ha pasado por miles y millones de historias, es una piedra más que a superar porque es una tía estupenda y de puta madre" y se sorprendía al contarle el romance que tuvo con Antonio Tejado: "Esto ya sí que no tengo ni idea".