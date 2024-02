(Crónica) El Leganés golea en el derbi al Alcorcón y afianza su liderato en LaLiga Hypermotion

El Leganés afianzó su liderato y su plaza de ascenso directo a LaLiga EA Sports tras golear (3-0) este domingo en el derbi al Alcorcón, mientras que la SD Eibar no pudo pasar del empate sin goles ante el Elche y ve como el RCD Espanyol se le acerca a su segunda posición, en partidos correspondientes a la vigesimoséptima jornada de LaLiga Hypermotion 2023-2024. El conjunto 'pepinero' dio otro pequeño paso para volver a la Primera División y volvió a la senda de la victoria tras sumar dos puntos de los últimos nueve al desarbolar al equipo alcorconero, que no pudo sumar nada valioso en su intento de salir del descenso. Diego García abrió el marcador en el minuto 18 y Francisco Portillo y Dani Raba sentenciaron el triunfo de un 'Lega' que llevaba tres partidos también sin marcar y que mantiene seis puntos de ventaja sobre el RCD Espanyol, tercer clasificado. El conjunto catalán se situó a dos puntos de un Eibar que no pudo seguir la estela del líder, que abre una pequeña brecha de cuatro puntos después de que los 'armeros' empatasen sin goles ante el Elche, volviéndose a dejar puntos lejos de Ipurua por tercer partido consecutivo. Luca Zidane fue clave en la portería para que el daño no fuese mayor ante un rival que perdió una buena oportunidad de alcanzar los puestos de 'playoff'. Uno de sus inquilinos, el Racing Ferrol sumó su tercer encuentro consecutivo sin ganar y se quedó a tres puntos del Eibar tras empatar sin goles ante un Levante UD que sigue de capa caída y que ya está a siete puntos del ascenso directo después de alargar a cinco sus encuentros sin ganar y pese a que el equipo gallego jugó con diez desde antes de la media hora por la expulsión de Alex López. Además, tampoco pudo meterse en los puestos de 'playoff' un Racing de Santander que cayó por 2-0 ante un Albacete que sale de unos puestos de descenso donde se mantiene el colista Amorebieta que empató sin goles en su visita a un rival directo como la SD Huesca.