Costa Rica busca sorprender en la Copa Oro al mando del español Beni Rubido

San José, 19 feb (EFE).- La selección de Costa Rica buscará sorprender en la primera edición de la Copa Oro femenina al mando del entrenador español Beni Rubido y con un equipo en el que figuran 6 jugadoras que militan en ligas internacionales.

Rubido, quien asumió el equipo en septiembre pasado en sustitución de Amelia Valverde, tiene como misión impulsar un salto de calidad en la selección tica para firmar una buena Copa Oro en la que el equipo destaque entre las 12 selecciones participantes.

El entrenador español se unió a la concentración del equipo en Houston la semana pasada, luego de varios días sin poder dirigir las prácticas debido a que la Federación Costarricense de Fútbol no había completado los trámites para el permiso de trabajo.

Ya con el permiso de trabajo aprobado, Rubido retomó el trabajo con el equipo costarricense que disputará la Copa Oro en el Grupo C junto a Canadá, Paraguay y El Salvador.

En el equipo costarricense destacan cinco futbolistas que militan en la Liga mexicana: en el Atlas juega la portera Daniela Solera, la zaguera Daniela Cruz y la atacante María Paula Salas, mientras que en el Xolos milita la centrocampista Melissa Herrera y en el Monterrey la defensora Valeria del Campo.

La sexta jugadora de ligas internacionales es la experimentada centrocampista Raquel Rodríguez, del Angel City FC de Estados Unidos.

Otras jugadoras experimentadas son la centrocampista del Saprissa local Gloriana Villalobos, y la zaguera del Alajuelense Gabriela Guillén.

Entre las más jóvenes destacan la centrocampista Alexandra Pinnel y la delantera Sheika Scott, quienes jugaron con la selección tica el Mundial sub-20 2022.

Costa Rica llega a la Copa Oro con la experiencia adquirida en los últimos años, especialmente en los mundiales absolutos de Canadá 2015 y de Nueva Zelanda y Australia 2023.

El equipo centroamericano aún no ha podido ganar un partido en un Mundial, pero intentará que la situación no se repita en la Copa Oro en la que integra el Grupo C junto a Canadá, El Salvador y Paraguay, ante la que debutará este jueves en el Shell Energy Stadium, de Houston (Texas).

dmm/car