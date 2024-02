Carlo Constanzia desvela entre risas cuándo le volveremos a ver con Alejandra Rubio

Está feliz e ilusionado con Alejandra Rubio y no le importa decirlo alto y claro. Lejos de otras celebrities que juegan al despiste cuando su vida amorosa se convierte en noticia, Carlo Constanzia y la hija de Terelu Campos han decidido dar normalidad a su incipiente relación sentimental y, lejos de esconderse, han confirmado que se están conociendo y que no piensan esconderse a pesar de la presión mediática que les rodea desde que la revista 'Semana' publicó sus apasionados besos en un centro comercial a las afueras de Madrid. Y aunque por el momento no les hemos vuelto a ver juntos, el actor ha respondido con mucho sentido del humor a cuándo se producirá su primera aparición 'oficial' como 'pareja': "Algún día seguro porque me vais a ver ya hasta en el WC" ha bromeado por la presencia de reporteros a las puertas del centro de reinserción social en el que cumple condena, en su casa e incluso en la estación de metro que coge cada día para volver a su domicilio. "Con vosotros la próxima cita será en un rato, en cuanto vuelva a salir seguro" ha añadido entre risas, dejando en el aire si le veremos pronto con Alejandra. Menos hablador ha estado Carlo cuando le hemos preguntado por su 'suegra' Terelu Campos, reaccionado con una sonora carcajada a la pregunta de si irá a comer a casa de la tertuliana, una experta cocinera desde que participó en 'Masterchef Celebrity'. Muy discreto respecto a los rumores que apuntan a que su madre, Mar Flores, está encantada con su incipiente noviazgo con Alejandra, el actor sí ha agradecido de lo más risueño con un "muchas gracias" que la gente crea que hacen muy buena pareja. "Simpáticos somos desde luego, para aguantaros todo el día" ha asegurado sin ocultar su felicidad por el gran momento que está viviendo con la influencer.