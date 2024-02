Capital One estaría explorando la compra de Discover Financial, según 'Bloomberg'

Capital One Financial estaría explorando una posible adquisición de la firma de tarjetas de crédito Discover Financial Services en lo que sería como una de las mayores operaciones a nivel mundial en lo que va de año, según han transmitido a 'Bloomberg' personas con conocimiento del asunto. El acuerdo uniría a dos marcas de financiación al consumo y crearía la mayor empresa de tarjetas de crédito de Estados Unidos por volumen de préstamos, superando a rivales como JPMorgan Chase y Citigroup, según datos recopilados por 'Bloomberg Intelligence'. Si Capital One es capaz de culminar la compra, el anuncio podría producirse esta misma semana. No obstante, aún se encuentra abierto el proceso de conversaciones y no existe la certeza de que vaya a desembocar en una transacción en firme. En enero, Discover informó de que sus beneficios netos del cuarto trimestre disminuyeron un 62%. Además, la empresa aumentó su provisión para posibles pérdidas crediticias en 1.000 millones de dólares (927,8 millones de euros) en comparación con el año anterior, hasta un total de 1.900 millones de dólares (1.763 millones de euros). Este aumento se atribuyó a un incremento de 305 millones de dólares (283 millones de euros) en las reservas constituidas en el trimestre actual y a un incremento de 717 millones de dólares (665,2 millones de euros) en las pérdidas crediticias reales.