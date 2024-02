Bruselas investiga a TikTok por falta de transparencia y no proteger al menor de su diseño adictivo

La Comisión Europea ha anunciado este lunes el inicio de una investigación formal contra TikTok por falta de transparencia en la gestión de los anuncios que incorpora la aplicación y también por no tomar las medidas necesarias para proteger al usuario menor de edad de un diseño que genera comportamientos adictivos, obligaciones a las que las grandes plataformas digitales están sometidas por la nueva Ley europea de Servicios Digitales. "La seguridad y el bienestar de los usuarios online europeos son cruciales", ha dicho la vicepresidenta comunitaria responsable de Competencia, Margrethe Vestager, en un comunicado difundido para anunciar el expediente y advertir de que sus servicios van a "examinar detenidamente" los "riesgos" que plantea TikTok. En concreto, Bruselas enmarca su investigación formal en la protección del menor, la transparencia publicitaria, el acceso a los datos para los investigadores y la gestión de riesgos del diseño adictivo y los contenidos nocivos. Si el proceso concluye que se han violado las reglas, el Ejecutivo comunitario podrá decidir sanciones económicas. El nuevo marco regulatorio de la UE no establece un plazo determinado para concluir la investigación, durante la que Bruselas tiene poder para tomar medidas provisionales o la compañía podría ofrecer compromisos para corregir los problemas. Los elementos clave que va a examinar Bruselas tienen que ver con las medidas para evaluar y mitigar riesgos sistémicos de efectos negativos para el usuario derivados del diseño de la aplicación, incluidos los algorítmicos que pueden estimular comportamientos adictivos o de abstracción. El Ejecutivo comunitario recuerda que estas medidas sobre necesarias para contrarrestar los riesgos potenciales para el bienestar físico y mental de las personas, el respeto de los Derechos del menor y su impacto en los procesos de radicalización. También examinará el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Servicios Digitales de establecer medidas adecuadas y proporcionadas para garantizar un alto nivel de privacidad, seguridad y protección de los menores, en particular en lo que respecta a la configuración de privacidad por defecto para los menores como parte del diseño y el funcionamiento de sus sistemas de recomendación. Así mismo investigan si respeta el requisito de proporcionar un repositorio fiable y accesible para los anuncios publicitarios presentados en TikTok, aí como las medidas tomadas por la plataforma para aumentar su transparencia.