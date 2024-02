Brasil llama a consultas a su embajador en Israel

El Gobierno brasileño ha llamado a consultas a su embajador en Israel, Frederico Meyer, tras las protestas israelíes y acusaciones de antisemitismo después de que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva comparara la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza con el Holocausto, según informa el diario 'Folha de Sao Paulo', aunque por el momento no hay confirmación oficial. Brasil responde así a Israel, que ha declarado 'persona non grata' a Lula y ha convocado este lunes a Meyer para trasladarle una protesta formal en un acto celebrado en el Yad Vashem o Centro Mundial de Memoria de la Shoá u Holocausto, a las afueras de Jerusalén. Las autoridades brasileñas han denunciado el "espectáculo" de este acto, ya que lo habitual es convocar al embajador para este tipo de protestas a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores del país que se considera agraviado. El Centro Mundial de Memoria de la Shoá es un conjunto de museos y centros de educación e investigación sobre el Holocausto creado en 1953. En el acto estuvo además de Frederico Meyer el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, quien dio una rueda de prensa y mostró al diplomático brasileño una lista con los nombres de familiares suyos que murieron en el exterminio nazi. La Embajada brasileña en Tel Aviv quedará al mando del encargado de negocios tras esta llamada a consultas, gesto que se sitúa en lenguaje diplomático un escalón por debajo de la ruptura de relaciones. Además, el diario 'Correio Braziliense' ha informado de que Lula ha convocado un Consejo de Ministros de emergencia para tratar la crisis con Israel al que también están convocados los asesores presidenciales. El encuentro se celebrará en la residencia oficial del presidente brasileño. Lula comparó el domingo desde Adís Abeba, Etiopía, la ofensiva israelí sobre Gaza con el Holocausto cometido por Adolf Hitler contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. "¿Sabe? Lo que está pasando en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no existe en ningún otro momento histórico. Pero existió cuando Hitler decidió matar a los judíos", dijo Lula.