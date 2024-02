Ben Gvir aboga por limitar el acceso a Explanada de las Mezquitas durante Ramadán por cuestiones de seguridad

El ultranacionalista ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, ha defendido este lunes la necesidad de restringir el acceso a la Explanada de las Mezquitas durante el mes de Ramadán argumentando que la concentración de "decenas de miles enemigos" musulmanes puede suponer "un peligro para la seguridad del país". "Una reunión de decenas de miles de enemigos, una celebración de la victoria en el Monte del Templo (nombre con el que también es conocido el lugar), es un peligro para la seguridad del país", ha aseverado el ministro Ben Gvir, destacado por sus polémicas posiciones sionistas y contrarias a la población palestina. En este punto, Ben Gvir ha recordado que durante la festividad de Sucot un funcionario le instó a no acudir a la Explanada de las Mezquitas porque esto podría "molestas" al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que más tarde lanzó los ataques contra territorio israelí que desembocaron en la actual guerra en la Franja de Gaza. "Las mismas voces que me dicen que el Monte debe estar abierto para todos los áraboisraelíes son las mismas voces que me dicen que Hamás ha sido disuadido", ha criticado el ministro, que asevera que si la Policía de Jerusalén defiende las restricciones de acceso, "su voz debería ser escuchada".