Arévalo confía en que José Ramón Zamora pueda ser liberado "pronto"

París, 19 feb (EFE).- El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, confió este lunes en que el periodista José Rubén Zamora, encarcelado desde julio de 2022, pueda ser liberado "pronto" y criticó las condiciones "casi de tortura" que sufría.

"Estamos confiando en que sus procesos vayan avanzando y confiamos en que pronto podrá recuperar la libertad", afirmó Arévalo en unas declaraciones a EFE durante la escala en París de la gira que está efectuando por Europa.

Explicó que, tras llegar al cargo, el 14 de enero, se terminó "al día siguiente con las condiciones de penuria, casi de tortura, en las que se lo mantenía encerrado".

El jefe del Estado consideró que "Zamora es un ejemplo del tipo de abusos que se generan cuando las instituciones de Justicia son cooptadas" por parte de "redes político-criminales".

Y añadió que el informador "ha sido perseguido y enjuiciado porque durante mucho tiempo ha sido un periodista incómodo" y esas redes tenían la intención de sentar un precedente como una advertencia a el resto de la prensa".

Arévalo recalcó que el periodista "está en el marco de un proceso judicial donde nosotros, como Poder Ejecutivo, no tenemos ninguna capacidad de tener injerencia".

Sin embargo, "sí hemos logrado mejorar hasta donde podemos -dijo- las condiciones de detención, que habían sido intencionalmente convertidas en condiciones prácticamente de tortura".

Zamora, que tiene el apoyo de organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, recibió el pasado día 12 la visita del relator especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca.

Desde su entrada en la cárcel, el 29 de julio de 2022, el periodista había permanecido en una pequeña celda, con apenas una hora al aire libre al día y donde su salud se ha deteriorado con la pérdida de más de 30 libras (13,6 kilos) de peso y algunos problemas respiratorios

"Al menos ahora ya me puedo bañar con agua caliente", expresó Zamora la pasada semana desde la cárcel, cuando también dijo que Arévalo "es un hombre decente pero no tiene poder sobre el Organismo Judicial ni debe tenerlo." "Lo poco que puede hacer es aligerar la carga que he tenido en prisión", sostuvo.

Zamora, de 67 años y que ha recibido numeroso premios internacionales de periodismo, fue detenido tan solo cinco días después de lanzar fuertes acusaciones de corrupción en el diario que dirige, El Periódico, al círculo más cercano del entonces presidente, Alejandro Giammattei (2020-2024).

Arévalo, en sus declaraciones a EFE, señaló que a su llegada al poder no ha encontrado que la salud del Estado fuera diferente a lo que ya conocía. "Nosotros sabíamos que íbamos a encontrar un Estado deteriorado por la corrupción", reconoció.

"La corrupción no únicamente distrae recursos y se roba los recursos para el desarrollo. La corrupción destruye instituciones", que pasan a "dedicarse administrar sistemas de corrupción", explicó.

Por ello, "no se trata sólo de rescatar las instituciones de las garras de la corrupción, por llamarlo de alguna manera; se trata de reconstruirlas para a partir de ahí poder darle respuesta a las necesidades de la población", concluyó. EFE

rcf/ngp/pddp

(vídeo)