Alba Muñoz, sin miedo a la demanda de la familia de Antonio Tejado

Tras revelar en exclusiva en portada de la revista 'Lecturas' el infierno que vivió durante su matrimonio con Antonio Tejado y relatar episodios tan duros como que tenía miedo de dejar a su hija en común -Emma, de 11 años- a solas con él, Alba Muñoz se ha sentado en el plató de '¡De Viernes!' y ha hablado largo y tendido del delicado momento que vive su exmarido, en prisión provisional por ser el presunto autor intelectual del asalto a la casa de su tía, María del Monte. Una entrevista en la que la sevillana recibía en directo amenazas por parte de la familia de Tejado; en concreto de una de sus tías, que no dudaba en ponerse en contacto con ella para advertirle que de seguir contando intimidades sobre el joven -al que asegura que habría tenido que denunciar en su día por los delicados episodios que presenció- tomarían medidas legales en su contra. "Yo la invito a que me demanden, porque entonces sí que voy a dar un paso al frente y voy a sacar todo lo que tengo porque tengo pruebas absolutamente de todo. Si creen oportuno que me tienen que denunciar, María José sabe lo que yo tengo en mi poder, que denuncien y en los juzgados se verá" ha respondido Alba tranquila, dejando claro que no miente y que no tiene ningún tipo de miedo a la familia de Antonio. Unas declaraciones en las que la joven se ha reafirmado tras dar la cara en '¡De viernes!', asegurando que "claro" que demostrará todo lo que ha dicho sobre su exmarido en un juzgado si hace falta, aunque reconoce que quiere que todo salga bien para el padre de su hija. "Respeto por él siempre, y si necesita algo yo le voy a apoyar" ha sentenciado, dejando claro que a pesar de lo que ha vivido a su lado cuenta con su apoyo en estos durísimos momentos en los que podría ser condenado a un mínimo de 6 años de cárcel por su implicación en el atraco a la casa de María del Monte.