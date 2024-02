'Spider-Man: Across the Spider-Verse' lidera en los premios Annie que reconocen a Berger

Los Ángeles (EE.UU.), 17 feb (EFE).- La película 'Spider-Man: Across the Spider-Verse', de Joaquim Dos Santos, Justin K. Thompson y Kemp Powers, lideró los premios de animación Annie este sábado al alzarse con los siete galardones a los que aspiraba, incluyendo el de mejor película, mientras que el director español Pablo Berger ganó en la categoría de mejor película independiente con 'Robot Dreams'.

Desde que los Óscar instauraron la categoría de mejor película animada en 2002 catorce de los 21 filmes ganadores al máximo premio de los Annie se han alzado con el Óscar, por lo que la victoria de la cinta animada dedicada al Hombre Araña de ascendencia latina revalidó su título como la favorita para dichos premios.

No obstante, el triunfo de Berger lo acerca más a la estatuilla otorgada por la Academia de Hollywood por la que competirá con el filme dedicado al superhéroe de Marvel, 'The Boy and the Heron', de Hayao Miyazaki, o 'Nimona', de Troy Quane y Nick Bruno.

"Quiero compartir este premio con los otros nominados metafóricamente porque igual me lo llevaré a España", bromeó Berger al recibir el segundo galardón más importante de la gala conocida como "los Óscar de la animación".

"¡Gracias a la vibrante industria de la animación española, estaremos de vuelta!", añadió el director y guionista de la historia que versa sobre la amistad entre un perro y un robot.

Por su parte, la cinta de Miyazaki, que sigue la historia de un niño que tras la muerte de su madre es llevado por una garza a un portal fantástico, obtuvo dos galardones de los siete a los que aspiraba: mejor diseño de personajes y mejor guión gráfico de largometraje.

El director japonés de 83 años no estuvo presente durante la ceremonia debido a las complicaciones que podría traerle un "viaje tan largo" a su edad, según expresó un representante del fundador de Studio Ghibli al recibir los premios en su lugar.

Asimismo, la película 'Nimona', que era la más nominada de la noche con nueve candidaturas ellas, ganó en las ternas de mejor actuación de voz y mejor guión.

Además, Berger no fue el único español premiado durante la ceremonia, pues el ilustrador Jesús Alonso Iglesias recibió el Annie a mejor diseño de personaje por su trabajo en 'Spider-Man: Across the Spider-Verse'.

El premio a mejor cortometraje fue otorgado a 'War Is Over!', producido por Sean Lennon Ono, mientras que el ganador a la mejor producción especial fue 'Snoopy Presents: One-of-a-Kind Marcie'.

En el ámbito televisivo destacaron series como 'Star Wars: Visions', ganadora del Annie a mejor música para una producción de televisión y mejor dirección de televisión, 'Ghee Happy' en el ámbito de mejor producción preescolar y 'Blue Eye Samurai' en el apartado de mejor serie para adultos. EFE

