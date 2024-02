Reino Unido dice que Rusia cesó al jefe de la Flota del Mar Negro tras el ataque ucraniano al 'Caesar Kunikov'

El Ministerio de Defensa de Reino Unido ha afirmado este domingo que Rusia ha destituido al comandante de la Flota del Mar Negro, el almirante Viktor Sokolov, tras el ataque ucraniano de hace unos días que hundió el buque 'Caesar Kunikov'. Los servicios de Inteligencia de la Defensa británica secundan así las informaciones que en los últimos días han aparecido en varios medios de comunicación sobre el cese de Sokolov, a la espera aún de confirmación oficial. Reino Unido cree que al igual que sucedió con el predecesor de Sokolov, Igor Osipov, el cese se debe "probablemente" al éxito de las operaciones de Ucrania contra varios buques de la Armada rusa. No obstante, no descarta tampoco que su "estilo de liderazgo" haya influido también en su destitución. A su vez, y a la espera de confirmación del Ministerio de Defensa ruso, la Inteligencia británica ha señalado que "probablemente" Sokolov haya sido reemplazado por quien fuera su adjunto, el vicealmirante Sergei Pinchuk, hasta que finalice la investigación interna sobre el hundimiento 'Caesar Kunikov'. Esta semana, las autoridades de Ucrania aseguraron haber destruido un buque de desembarco de la Armada rusa en un ataque con lanchas no tripuladas frente a las costas de la península de Crimea. De acuerdo con esta información, la embarcación sufrió "daños importantes" y se hundió. Asimismo, otras versiones sostienen que las bajas podrían ascender a casi un centenar de personas.