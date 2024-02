Raquel Arias asegura que Gabriela Guillén está "tranquila"

Raquel Arias ha acudido este sábado al desfile de Marcos Luengo en la 79 edición de Fashion Week Madrid y hemos podido hablar con ella sobre su amiga, Gabriela Guillén, que lleva desaparecida más de una semana por la actualidad informativa que estos días ha acontecido. Entre la detención de Antonio Tejado y el romance que sacaba a la luz la revista Semana de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, el nombre de la modelo ha desaparecido de los medios de comunicación y todas las polémicas con Bertín Osborne parecen haberse esfumado... pero, ¿en qué punto se encuentra todo? Raquel nos ha asegurado que Gabriela está disfrutando de la tranquilidad después del huracán mediático que vivió tras el nacimiento de su primer hijo: "Está encantada de la vida, ayer hablé con ella y me dijo 'que a gusto estoy', así que a ver si la veo cuando acabe esta semana y me puedo dar un paseo con ella y su hijo". Además, la colaboradora de televisión nos desvelaba que no cree que vuelva a aparecer en televisión: "no porque se pone muy nerviosa, pero yo la incito para que lo haga porque habla muy tranquila y habla muy bien y ella dice que no, que lo hace muy mal", pero le gustaría que empezase a trabajar en el medio: "Ojalá, me encantaría". De esta manera, Raquel confirma que Gabriela está mucho más relajada después de ocupar todos los titulares de la prensa nacional por la polémica que suscitó el nacimiento de su primer hijo.