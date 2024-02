Olvidar los últimos tropiezos y seguir mirando hacia arriba

Bilbao/Gerona, 18 feb (EFE).- Athletic y Girona se miden en un duelo al que los dos llegan tras tropiezos en la última jornada, el equipo catalán la goleada del Santiago Bernabéu y el vasco un empate insuficiente fuera ante el colista Almería, decepciones que quieren aparcar en San Mamés para continuar con su gran temporada.

Un choque que cierra este lunes la jornada 25 de LaLiga EA Sports que, no obstante, los dos encaran en una destacada situación clasificatoria. El Girona segundo y todavía principal rival del Real Madrid en la pelea por el título liguero, y el Athletic quinto y más cerca de los puestos de Liga de Campeones que de quedarse fuera de Europa.

El conjunto bilbaíno, no obstante, pareció sufrir de nuevo en el Power Horse Stadium el mal de los últimos meses ante los tres equipos que están en descenso. El Granada y el Cádiz, además del Almería, a los que no ha sido capaz de ganar a domicilio.

Seis puntos cedidos en tres empates de los que se acuerda la afición 'athleticzale' cuando mira una tabla en la que, de haberlos sumado, estaría en la tercera plaza.

Fuera de esos tropiezos, que sin derrotas y fuera de casa no lo son tanto, el conjunto de Ernesto Valverde está completando una temporada para recordar, peleando por la Champions en LaLiga y con ventaja sobre el Atlético de Madrid en las semifinales de la Copa del Rey tras la ida en el Civitas Metropolitano (0-1).

Por ahí pueden explicarse esos percances a domicilio. Por el despiste que le supone la Copa, su torneo fetiche. Porque en San Mamés la racha que lleva es tremenda. Encadena ocho victorias seguidas, seis de ellas en liga que le han apuntalado en la zona europea.

De ganar, el Athletic se mantendría a los dos y cinco puntos de Atlético y Barcelona que tenía de desventaja al inicio de la jornada. Y además se acercaría a siete puntos del Girona, que todavía no es su rival.

Para lograr ese triunfo Ernesto Valverde no podrá contar con Ander Herrera, que ha sufrido otra lesión muscular que le pone en duda hasta para la vuelta de la semifinal copera.

Habrá que ver hasta donde llegan los problemas físicos de Oihan Sancet, que lleva toda la semana apartado del grupo sin que se le conozca ninguna lesión; y también los de Aitor Paredes, que el sábado se ejercitó asimismo en solitario.

Otras dudas son las de si Valverde se animará a volver a contar de inicio con los tres titulares que ha recuperado durante la semana y que se perdieron el choque en Almería, Nico Williams, Gorka Guruzeta y Dani Vivian.

Vivian regresaría seguro si Paredes no está al 100 por cien; el pequeño de los Williams es el jugador más destacado de largo de su equipo en lo que va de 2024, aunque Alex Berenguer también ha aportado en su ausencia; y a la vuelta de 'Guru' ayuda que ante el colista el técnico dejó en los vestuarios en el descanso a su sustituto, Asier Villalibre, en el también llamado Juegos Mediterráneos.

El entrenador del Girona, Míchel Sánchez, en la víspera del partido ya afirmó abiertamente que si el Girona gana en San Mamés su objetivo será el billete para la Champions League.

Si supera al Athletic el equipo volverá de Bilbao con 13 puntos de ventaja sobre el quinto clasificado, que a efectos prácticos podrían ser 14 tras 1-1 de la primera vuelta. Y tan solo faltarían 13 partidos: 39 puntos.

El Girona afronta el partido con el reto de ganar para dejar atrás la clara derrota encajada la semana pasada en el Santiago Bernabéu. Puso fin a una racha de 15 jornadas sin caer y puso fin al sueño de conquistar LaLiga, pero apenas fue la segunda derrota liguera en 24 jornadas, ambas ante el Madrid, y la primera en 12 desplazamientos.

Los números del equipo a domicilio son de notable alto: ocho victorias, tres empates y una derrota. El curso pasado ya logró los tres puntos en San Mamés.

En Bilbao el cuadro de Míchel también buscará reencontrarse con el gol tras enlazar dos partidos sin ver portería por primera vez. Es el conjunto más goleador junto al Madrid con 52 dianas, diez más que el Athletic.

Daley Blind y Yangel Herrera cumplieron sanción en el Bernabéu, pero el defensa neerlandés es duda porque este domingo no piso el césped por un golpe en el pie. Si no se recupera a tiempo Juanpe Ramírez repetiría al lado de Èric García en el eje de la zaga. Herrera regresaría al once en el sitio de Ivan Martín o, más probablemente, Portu.

También se espera que Arnau Martínez sea titular para cubrir la baja de Yan Couto, por acumulación de amarillas. Tampoco viajarán a Bilbao, por lesión, David López y Toni Villa.

- Alineaciones probables:

Athletic Club: Unai Simón; De Marcos, Vivian, Yeray, Yuri; Prados, Galarreta; Iñaki Williams, Unai Gómez, Nico Williams; y Guruzeta.

Girona FC: Gazzaniga; Arnau, Èric, Blind, Miguel; Aleix García, Herrera; Tsygankov, Iván Martín, Sávio; y Dovbyk.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité Murciano).

Árbitro VAR: Mario Melero López (Comité Andaluz).

Estadio: San Mamés.

Hora: 21.00.

Puestos: Athletic (5º, 46 puntos); Girona (2º, 56 puntos).

La clave: La digestión de ambos de sus últimos tropiezos, especialmente del Girona del 4-0 del Bernabéu. Y también el grado de desconcentración en el partido que le puede suponer al Athletic la semifinal de Copa contra el Atlético de Madrid.

El dato: Máxima igualdad en los enfrentamientos entre el Athletic y el Girona: un empate, tres victorias para cada equipo y nueve goles por bando.

Las frases:

- Unai Gómez: "¿Champions? Se ve cerca, pero tenenos claro que el objetivo es Europa".

El entorno: La afición rojiblanca, contenta con su equipo aún a pesar del 0-0 de la última jornada, se encuentra dentro de un doble sueño: el de clasificarse para la Liga de Campeones, al que le ayudaría enormemente ganar mañana; y el alcanzar una nueva final de Copa, que tiene encarrilado tras el 0-1 en el Metropolitano. EFE

