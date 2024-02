Netanyahu rechaza un plan de EEUU para un estado palestino porque sería un "premio" al terrorismo

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha presentado este domingo ante el Consejo de Ministros israelí una moción rechazando una propuesta de solución al conflicto planteada por Estados Unidos que incluye el reconocimiento de un estado palestino. "Israel seguirá rechazando un reconocimiento unilateral de un estado palestino que, tras la masacre del 7 de octubre, supondría otorgar un enorme premio al terrorismo, un premio sin precedentes, e impediría cualquier futuro acuerdo de paz", ha apuntado Netanyahu en un comunicado de su oficina. "Israel rechaza los dictados internacionales para un acuerdo permanente con los palestinos. El acuerdo solo se puede lograr a través de negociaciones directas entre las partes, sin condiciones previas", ha añadido. No han trascendido todos los detalles de la propuesta estadounidense, pero incluiría un "calendario firme" para la creación de un estado palestino, según recoge el diario 'The Times of Israel'. El mandatario israelí ha trasladado a sus ministros que no pueden aceptar la iniciativa "a la vista de los comentarios que se escuchan últimamente en la comunidad internacional sobre un intento de imponer forzosa y unilateralmente a Israel un estado palestino", según el diario isarelí. El diario 'The Washington Post' ha publicado que Estados Unidos y varios aliados árabes tienen previsto hacer una propuesta para la creación de un estado palestino, por lo que los ministros israelíes más radicales, como el de Finanzas, Bezalel Smotrich, habían pedido un rechazo abierto en el Consejo de Ministros a cualquier reconocimiento de un estado palestino incluso antes incluso de que se publique la iniciativa. El Consejo de Ministros que se celebra este domingo incluye por primera vez en semanas a los dos ministros de Unidad Nacional, Benny Gantz y Chili Tropper. Ambos habían decidido no asistir en protesta a cómo gestiona Netanyahu este foro.