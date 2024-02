María del Monte abandona el juzgado de Sevilla tras declarar

Día complicado para María del Monte y su mujer, Inmaculada Casal. Ambas aparecían a las nueve de la mañana en el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla para declarar y contar todo lo ocurrido la noche del robo a su vivienda tras la detención de la banda criminal que estaría detrás del mismo y cuyo autor intelectual sería presuntamente el sobrino de la artista, Antonio Tejado, en prisión provisional y sin fianza desde el pasado lunes. Tras más de cinco horas en sede judicial, la artista ha salido acompañada por su mujer y ha querido atender a la prensa que se encontraba a las puertas, dejando claro que "no hemos querido escondernos ni de nada ni de nadie". Tras agrupar a todos los medios, María ha confesado: "Nosotros queremos solamente que sepáis que a partir de este momento no vamos a hacer ningún tipo más de declaración, hemos confiado, seguimos confiando y seguiremos confiando en el sistema judicial de este país" aseguraba la cantante y aclaraba algo que se ha especulado estos días: "Lamentable no hemos recuperado nada, pero no perdemos la esperanza, lo más importante es que estamos sanos y estamos todos bien". Además, María ha hecho una petición, que desaparezca la prensa de su casa porque no va a hablar más públicamente: "Si no me paro en la puerta de mi casa es porque a partir de ahora todo esto está en manos de una instrucción y el veredicto está por determinar". Tras su declaración, la cantante ha aclarado que "no tengo nada más que hacer" y, con la voz entrecortada, hacía una petición: "Si quiero pediros una cosa y es ayuda, que nos ayudéis a intentar retomar nuestra vida y eso pasa por salir de nuestra casa con normalidad". Con Inmaculada al lado mostrándole su total apoyo en este complicado momento para ambas, María se despedía de la prensa agradeciendo el respeto con el que se tratado este tema públicamente: "Gracias de verdad a todos por el respeto que nos habéis mostrado". Segundos más tarde, Isabel Rábago desde el plató de 'Vamos a ver Más' ha comentado que la pareja ha testificado como acusación particular y, por ello, "van a tener acceso a todo el sumario".