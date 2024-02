La OEA expresa su preocupación por la demora y falta de uniformidad del escrutinio en las elecciones

La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) instalada en El Salvador con motivo de los comicios presidenciales y legislativas del pasado 4 de febrero ha evidenciado este sábado su preocupación por "la demora y falta de uniformidad" en el escrutinio final. "La Misión ha observado una falta de control por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre el desarrollo de esta etapa en la que, en muchas ocasiones, las decisiones quedan en manos de los representantes de los partidos políticos", ha denunciado el organismo en un comunicado en el que ha apuntado que, aunque los miembros de las mesas en las que se cuentan los votos disponen de "un instructivo para llevar a cabo sus tareas", los procesos de revisión "no se realizan de manera estandarizada". Esto se debe, según la MOE/OEA, a la "deficiente" capacitación de las personas a cargo de la digitalización, y a que "en la mayoría de casos" el contenido de estas instrucciones "no se conoce, no se tiene en cuenta, o no responde a los casos que se presentan", lo que "ha provocado retrasos y diferencias importantes en los tiempos de procesamiento". La Misión ha señalado también que "no se ha respetado el número de vigilantes establecido por partido político" y que el Partido Nuevas Ideas no solo "cuenta con una cantidad de personas notoriamente superior que el resto", sino que "en ocasiones ha asumido una actitud dominante e intimidatoria contra las personas que representan a otros partidos y contra los observadores", una actitud que el grupo ha rechazado "enérgicamente". Así las cosas, la MOE ha instado a las autoridades a informar "a todas las partes involucradas en el escrutinio sobre el rol de los observadores" y ha pedido que se "respeten los acuerdos firmados que permiten a sus integrantes realizar el trabajo técnico para el que fue invitada". En la misma línea, desde la OEA han hecho hincapié en el papel "fundamental" del TSE en el proceso de escrutinio y han requerido que "asuma el control" y garantice un espacio de "equidad y transparencia" para funcionarios, militantes, observadores nacionales e internacionales y periodistas durante el escrutinio y también "de cara a las elecciones municipales que se celebrarán el 3 de marzo" para que "lo acontecido en las elecciones presidencial y legislativas no ocurra nuevamente". Esta semana, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) salvadoreño iniciaba el "escrutinio final" de las elecciones legislativas, tras los fallos registrados en el primer recuento y después de que los partidos de la oposición denunciasen presuntas irregularidades. De acuerdo con la última actualización, el escrutinio se encuentra ya en el 66 por ciento, por lo que, según el juez del TSE, Guillermo Wellman, este domingo podrían confirmarse de manera oficial la conformación de la próxima Asamblea Legislativa para el periodo 2024-2027. EL TSE HACE OFICIAL EL TRIUNFO DE BUKELE Este sábado, el TSE divulgó el acta del escrutinio final de las presidenciales del 4 de febrero, que a la espera de que el tribunal se pronunciara de manera oficial, el presidente Bukele se apresuró a proclamar su triunfo apenas unas horas después del cierre de los colegios electorales. Así, el TSE ha confirmado lo que ya se sabía, que Bukele y su compañero de fórmula, el vicepresidente Félix Ulloa, fueron reelegidos con el 84,6 por ciento de los votos, lo que suponen unos de 2,7 millones de sufragios. Muy por detrás quedaron los candidatos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores, y de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Joel Sánchez. El primero obtuvo un 6,4 por ciento de los votos por el 5,5 por ciento del segundo. El TSE también ha informado de que 1.760 votos han sido impugnados, así como de 60.027 declarados nulos y 15.064 abstenciones.