La Diputación de Huelva convoca el Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez 2024

La Diputación de Huelva ha convocado la 44 edición del Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez, un certamen con el que la administración provincial rinde homenaje al Nobel moguereño y gran poeta universal, al tiempo que incentiva la producción literaria en el ámbito de la poesía. Al premio pueden concurrir todas las personas, cualquiera que sea su nacionalidad, cuya obra esté escrita en lengua española y que no hayan sido premiadas en ediciones anteriores. En esta edición 2024, la cuantía del premio se eleva a los 25.000 euros para el texto ganador, según ha detallado la institución provincial en un comunicado. Según establecen las bases del certamen, los textos serán de temática libre y con una extensión mínima de 500 versos --en un único poema o en varios--, originales e inéditos, que no hayan sido premiados, ni publicados o registrados en cualquier otro concurso o medio de difusión, y no se admitirán traducciones ni adaptaciones de otras obras, ni que estén pendientes de fallo de otro certamen. Los trabajos se presentarán necesariamente en formato digital a través de la sede electrónica de la Diputación de Huelva ( 'https://sede.diphuelva.es') y los textos se identificarán con un título, careciendo de firma o de cualquier otro detalle que pudiera desvelar algún dato de identidad. La presentación de la solicitud no requerirá el acceso mediante sistema de identificación digital y los documentos que se incorporen deberán estar en formato PDF, conforme a los requisitos técnicos establecidos. El plazo de presentación finalizará el 17 de abril de 2024. El fallo del Jurado será inapelable y podrá declarar desierto el Premio. La entrega de este importante galardón, que mantiene viva y actual la figura y la obra de uno de los más importante poetas del siglo XX, se suele celebrar a finales del mes mayo, aniversario de la muerte de Juan Ramón Jiménez. Esta convocatoria puede también consultarse en el Portal de Transparencia de la Diputación de Huelva.