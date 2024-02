Juan Pablo Villalobos cierra su trilogía de autoficción con 'El pasado anda atrás de nosotros'

El escritor mexicano Juan Pablo Villalobos ha publicado la novela 'El pasado anda atrás de nosotros' (Anagrama), con la que cierra su trilogía de autoficción iniciada con 'No voy a pedirle a nadie que me crea' y 'Peluquería y letras', y en la que trata el paso del tiempo, las relaciones familiares y la "inadecuación" del que abandona su lugar de origen. En una entrevista con Europa Press, el escritor ha asegurado que, a diferencia de las otras dos novelas autoficcionales, ha señalado que en esta le interesaba la trama por lo que "sintetiza" muchas cuestiones y personajes. El protagonista de 'El pasado anda detrás de nosotros' regresa a su pueblo de México, después de años viviendo en el extranjero, para cuidar a sus padres junto a sus hermanos, pero un encuentro con un amigo de la infancia se transforma en una sucesión de sobresaltos y desencuentros. Villalobos ha remarcado que la novela trata el paso del tiempo y como "el pasado sigue presente", a través del renacimiento de conflictos familiares y como la sociedad enjuicia haber dejado atrás las raíces. A eso se le suma un cambio marcado por el modelo económico implantado en los años 80 y principios de los 90 y en el que la zona de Altos de Jalisco en la que se sitúa la novela, se convierte en la ubicación perfecta para ubicar los centros de distribución y de las empresas, y que luego también es utilizada por los cárteles de la droga. "Es un territorio en disputa con una guerra de baja intensidad, donde parece que el pueblo aburrido sigue existiendo, pero se producen grandes sustos", ha remarcado Villalobos, quien ha recordado que una mañana se despertó con un whatsapp de su hermana con una foto de un proyectil de arma de fuego que había recogido en la calle. Ha afirmado que la novela se mueve a través de la paranoia y la ansiedad: "Es como una novela muy ansiosa", ha remarcado el autor, quien ha afirmado que aquellos que la han leído se han ido quedando o bien con la parte más cómica de un problema que se va agrandando o bien con la de intriga, que se lee rápido y provoca ansiedad. El escritor ha remarcado que ese "estado permanente de alerta" en el que hace vivir a los personajes de la novela le permite jugar con el presente, el pasado, lo imaginado y lo soñado. A ello se le suma el "estar permanentemente fuera de lugar" en el que vive el protagonista que vuelve a su pueblo, donde todo le parece fantasmal y tiene una sensación de inadecuación que le persigue y hace mirar la realidad como alguien que lleva en el extranjero mucho tiempo. Ha explicado que, pese a que usa su nombre y sus circunstancias --él reside en Barcelona--, es una ficción, y que en este caso dejó leer el manuscrito a su familia para que lo autorizara: "Cuando se trabaja con la memoria familar hay una responsabilidad", ha señalado Villalobos. Preguntada por si ve México un estado fallido, ha dicho que cuando un estado pierde el monopolio de la violencia y aparecen grupos de autodefensa, ejércitos privados y organizaciones paralelas "se podría discutir, pensar seriamente si está sucediendo". ADAPTACIONES Villalobos ha explicado que se va a estrenar una adaptación cinematográfica de su novela 'Fiesta en la madriguera', dirigida por Manolo Caro y que es una producción de Netflix que se estrenará durante este año, y que se suma a la que se estrenó el pasado año de 'No voy a pedirle a nadie que me crea'. El escritor ha celebrado que la plataforma estrene adaptaciones de novelas mexicanas, como las que tiene previstas de 'Pedro Páramo', de Juan Rulfo, y una serie basada en 'Las muertes', de Jorge Ibargüengotia.