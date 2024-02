Javier García-Obregón Lago nos habla de su boda con Eugenia Gil Muñoz

Tras la fabulosa pedida de mano de Javier García Obregón Lago y su novia Eugenia Gil Muñoz hace unas semanas un exclusivo restaurante con un precioso jardín en La Moraleja, los dos tortolitos ya tienen la mirada puesta en el próximo 1 de mayo en la madrileña Iglesia de San Fermín de los Navarros. En este contexto, ayer pudimos verles en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, y Paloma Lago nos desvelaba algunos de los detalles del enlace: "Hemos elegido unos magníficos padrinos para Javi: Ana y Ricky Fuster, que él sí que estuvo en la pedida, sí pudo venir, y ha sido un gran padrino siempre". En cuanto a cómo está viviendo este momento, la modelo nos confesaba que "estamos tan ocupados con los preparativos, con elegir las cosas a gusto de ellos, que están volcados en que sea una boda muy personal, muy a su gusto, que no nos da tiempo al tema de la emoción". Por su parte, Eugenia nos habló de cómo fue su pedida de mano: "Lo pasamos fenomenal, muy emotiva, con nuestras familias y mejores amigos cerca. Y nada, deseando ya boda. Ya sí que es momento, vamos, pistoletazo de salida". Además, la joven nos confesó que ella se encarga de los preparativos y Javier García de los números: "Yo soy los números, yo soy los números, luego yo a ella le dejo todo lo que es la organización, lo bonito que va a quedar todo, porque si por mí fuera, es que vamos, yo creo que quedaría horrible". Por su parte, la pareja también le dedicó unas bonitas palabras: "Le quiero yo mucho y se ha visto y se emociona un montón cada vez que habla del tema" y desvelaba que Javier García Obregón "es un súper buen suegro también, eh. O sea, igual que tengo una buena suegra, tengo que decir que tengo un suegro maravilloso". Eugenia nos comentó que Paloma "será oficialmente suegra a partir del día de la boda, pero yo con Paloma llevo teniendo relación desde el día, vamos, uno casi y para mí siempre ha sido una suegra maravillosa, no me puedo quejar". Por último, Javier García Lago nos habló de la relación que tenía con su primo Aless Lequio: "La verdad es que tenía muy buena relación con Aless, era el primo más cercano a mí, de toda la familia, de ambas familias, yo creo que sí, sí" y nos desveló que Eugenia le conoció antes que a él: "Y de hecho yo conocí antes a Aless que a Javi". El ahijado de Ana Obregón también nos desveló cómo se encuentran ella y Ana Sandra: "Es que yo siempre lo digo, que es una monada, es súper risueña y nos dio mucha pena que no pudiera venir Ana a la pedida, pero seguramente podrá venir a la boda y seguro que estará mucho más mayor, ya seguramente podrá, no sé si ya llegará a andar... la veo feliz, la veo muy centrada en la niña, está súper centrada en que esté bien, se está como ya viviendo de, no sé, una segunda maternidad, o sea, está súper feliz".