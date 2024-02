Israel acusa a Sudáfrica de ser el "brazo legal de Hamás" por sus denuncias en la CIJ

El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí ha señalado a Sudáfrica por sus denuncias por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y ha calificado al Gobierno sudafricano como el "brazo legal de Hamás". "Sudáfrica sirve con sus acciones como brazo legal de Hamás y trabaja en pro de los intereses de esta organización terrorista que opera entre la población civl de la Franja de Gaza, incluida la ciudad de Rafá, como se ha podido comprobar con el rescate de rehenes de esta semana", ha indicado el Ministerio de Exteriores israelí en un comunicado. Israel ha resaltado el "intento fallido" de Sudáfrica de "socavar el drecho de Israel a defenderse a sí mismo y a sus ciudadanos" de Hamás y "demuestra que sus acusaciones son infundadas y no se sostienen", ha argumentado en referencia a la decisión de la CIJ de no pedir el fin de la ofensiva militar israelí contra el enclave palestino. "Israel actúa y seguirá actuando basándose en su derecho a proteger a sus ciudadanos y a liberar a los rehenes con compromiso de respeto del derecho internacional, de facilitar el traslado de ayuda humanitaria y de hacer todos los esfuerzos para evitar daños a civiles no implicados", ha añadido. En comparación, "los terroristas de Hamás perpetran crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y atacan a los ciudadanos de Israel utilizando a la población civil de la Franja de Gaza como escudos humanos". El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, ha subrayado que "seguiremos combatiendo el sangriento libelo que difunde Sudáfica y manteniendo nuestro derecho a defendernos de los asesinos nazis de Hamás", según el comunicado de Exteriores. La CIJ instó a finales de enero a las autoridades de Israel a adoptar "todas las medidas posibles" para proteger a la población palestina de la Franja de Gaza de presuntos abusos contemplados en la Convención sobre Genocidio y garantizar de manera "urgente" que recibe la ayuda necesaria. Durante una lectura pública, la jueza Joan E. Donoghue aseguró que la CIJ tiene jurisdicción sobre este caso, avalando que Sudáfrica pueda demandar a Israel y que el litigio pueda, por tanto, seguir adelante en el organismo internacional. Las medidas cautelares son de obligado cumplimiento aunque no implican una orden directa de cese de los ataques sobre la Franja de Gaza, sino que son más un exhorto para evitar y perseguir cualquier abuso sobre la población. Israel debe informar a la corte a finales de febrero de los pasos adoptados para cumplir con estas disposiciones.