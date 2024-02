Íñigo Pérez: "Es bueno que se haya vislumbrao algo del Rayo de Andoni"

Madrid, 18 feb (EFE).- Íñigo Pérez, técnico del Rayo Vallecano, mostró su satisfacción por su estreno en el cargo con un empate ante el Real Madrid, orgulloso del carácter mostrado por sus jugadores para reaccionar a un tanto tempranero, y reconoció que "es bueno que se haya vislumbrado" algo del equipo que dirigió Andoni Iraola.

"Es normal que se vea y estoy contento de que ante el Real Madrid se haya podido ver esto porque te somete, no te deja mostrar lo que eres como equipo. Es buena noticia que se haya podido vislumbrar algo del Rayo de Andoni, que lo disfrutamos mucho. Con una persona nueva habrá matices diferentes", reconoció en rueda de prensa.

"El punto tiene muchas aristas que analizar, todas positivas. Estamos un punto más cerca del objetivo, que es vital. Lo hemos hecho bien pero no se ha conseguido nada. Estoy orgulloso de como me han acogido y estoy orgulloso por el partido de hoy", añadió.

Valoró especialmente el reencuentro con el gol de Raúl de Tomás, autor de su primer tanto de la temporada en Liga.

"Los delanteros se nutren del gol, es cierto, cuando convives con ellos ves que si no marcan están tristes. Es vital porque él suma goles y es muy importante porque viene de un momento complicado. Le va venir bien y si da puntos todos estamos muy felices", admitió.

Y resaltó la reacción de su equipo ante el líder. "Este aspecto es del que más orgulloso estoy del equipo, la reacción después de encajar un gol, aguantar los minutos en los que el Real Madrid te penaliza, te somete, te avisa de que te castiga cualquier error".

Íñigo Pérez elogió el ambiente que se respiró en el estadio de Vallecas en un día especial. "Cualquiera que haya estado en Vallecas en un día como hoy ve el ambiente. Hoy por el momento del equipo, ha sido precioso y lo he disfrutado mucho. Ojalá podamos vivir muchos días como este".

El nuevo técnico del Rayo Vallecano dedicó elogios a Carlo Ancelotti, con quien conversó antes del partido. "Me ha deseado suerte en esta nueva etapa. Me imaginaba siendo entrenador ya cuando jugaba y a Ancelotti lo he seguido analizando. En un mundo tan complejo y difícil siempre está calmado, es educado y todo el mundo lo quiere. Intentare coger de él la gestión de las emociones", confesó.

Por último, reflexionó sobre el cambio de vida que ha tenido tras ver que no podía seguir con Iraola en Inglaterra y ahora tener la oportunidad de ser entrenador del Rayo.

"Las situaciones se van dando sin que las puedas imaginar. He sido muy respetuoso con el tema de Inglaterra, respeté que no pueda entrenar allí pese a que me ilusionaba permanecer con Andoni. Lo intentamos, no pudo ser y surge esta oportunidad. Hay que mirar a la vida con tranquilidad y estar preparado para lo que pueda venir". EFE

