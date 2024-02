Gustavo Guillermo defiende a Alejandra Rubio de las acusaciones de topo

Tras la publicación del reportaje fotográfico de la revista Semana en la que hemos visto cómo se comían a besos Carlo Costanzia y Alejandra Rubio se ha hablado de que uno de los dos podría haber avisado a la prensa para que se realizasen las fotografías... Nada más lejos de la realidad, e director de la revista aseguraba el viernes en 'TardeAR' que ninguno era conocedor de que se le estaba haciendo un seguimiento. Un revuelo mediático que ha perseguido a los personajes de la noticia, sobre todo a la joven que trabaja en los platós de televisión y que este sábado se enfrentaba a Sergio Garrido que le acusaba de lo mismo. Horas más tarde, Europa Press hablaba con Gustavo Guillermo sobre la hija de Terelu Campos y Carlo y no dudaba en dar la cara por ella y defenderla de aquellos que la acusan de haber estado implicada en el reportaje: "Ya te digo yo que Alejandra no llama nunca a nadie, nunca. Ella jamás, lo sé porque a mí me ha salpicado otras veces y sé que ella jamás, ni avisa ni dice nada. Ella no lo hace, ya te lo digo yo cien por cien". Además, en un tono muy sincero, Gustavo nos confesaba que aunque "no conozco a Carlo, pero a todo el mundo hay que darle una oportunidad, no hay que machacar a la gente, si está cumpliendo lo que esté cumpliendo hay que darle una oportunidad a todo el mundo". El que fuera chofer de María Teresa Campos también aprovechaba las cámaras para dejar claro que "Terelu deja a Alejandra libre, de hecho creo que es lo que ha dicho, que ella no es quién para opinar, no se mete en la realicen de su hija, Alejandra es lo suficientemente mayor y tiene tablas para saber lo que hace". Pese a todo, Gustavo nos reconocía que no ha hablado con Terelu ni Alejandra de este tema porque no mantiene el contacto con ellas, ya que con la única del clan Campos que sigue relacionándose es con Carmen Borrego.