Facundo Campazzo repite MVP de Copa en Málaga: "Poirier se lo podía haber llevado"

El base argentino del Real Madrid Facundo Campazzo fue elegido MVP de la 88ª edición de la Copa del Rey, celebrada en el Martín Carpena de Málaga, como líder de los blancos en los tres partidos hasta el título, repitiendo el galardón de hace cuatro años. El Real Madrid, que doblegó (96-85) al Barça en la final, repitió la historia en el regreso del 'torneo del ko' al Martín Carpena: campeón con el 'Facu' de 'Mejor jugador'. El argentino volvió esta temporada al equipo blanco tras su marcha a la NBA y logró adaptarse como si no se hubiera ido nunca. "Fue un partido que se definió en detalles. No fue el mejor partido nuestro de la Copa. Supimos mejorar durante la marcha del juego. Tuvimos defensa y fuimos inteligentes a la hora de atacar y después hay algunos detalles ganadores. La defensa de Poirier, Deck presionando al base, Yabusele defendiendo a Parker", dijo. El argentino compartió su galardón con el equipo, mención especial al torneo de Vincent Poirier. "Poirier hizo un torneo increíble, viniendo del banquillo, se lo podía haber llevado el MVP tranquilamente. Eso es secundario, estamos aquí para ganar el título. Cuando el equipo anda bien las individualidades se elevan", añadió. El 'Facu', que ya fue MVP de la Supercopa, dejó otra gran actuación en el 'torneo del ko' desde el debut de cuartos contra el UCAM Murcia, donde anotó 16 puntos para 25 de valoración. En las semifinales, el argentino llegó a los 22 de valoración, repartiendo juego ante el Valencia Basket y coronó su Copa con 18 puntos, 6 asistencias y 14 de valoración en la final. Además, Campazzo no quiso entrar a valorar la actuación arbitral, criticada por el Barça, porque nunca habló "de los árbitros en una rueda de prensa", y se centró en elogiar la labor blanca. "No teníamos las mejores sensaciones pero encontramos una zona de comfort a la hora de jugar durante la Copa y eso es mérito del equipo y del cuerpo técnico", zanjó. --PALMARÉS DEL MVP. Lugar Año MVP (equipo). --------------------------------------------. Las Palmas 1990 Mark Davis (CAI Zaragoza). Zaragoza 1991 JUAN ANTONIO ORENGA (Estudiantes). Granada 1992 John Pinone (Estudiantes). A Coruña 1993 Joe Arlauckas (Taugrés). Sevilla 1994 Velimir Perasovic (Taugrés). Granada 1995 PABLO LASO (Taugrés). Murcia 1996 JOAN CREUS (TDK Manresa). León 1997 Andre Turner (Festina Joventut). Valladolid 1998 NACHO RODILLA (Pamesa). Valencia 1999 Elmer Bennett (Tau Cerámica). Vitoria 2000 ALFONSO REYES (Adecco Estudiantes). Málaga 2001 PAU GASOL (FC Barcelona). Vitoria 2002 Dejan Tomasevic (Tau Cerámica). Valencia 2003 Dejan Bodiroga (FC Barcelona). Sevilla 2004 RUDY FERNÁNDEZ (DKV JOVENTUT). Zaragoza 2005 JORGE GARBAJOSA (UNICAJA). Madrid 2006 Pablo Prigioni (Tau Cerámica). Málaga 2007 JORDI TRÍAS (Winterthur FC Barcelona). Vitoria 2008 RUDY FERNÁNDEZ (DKV Joventut). Madrid 2009 Mirza Teletovic (Tau Cerámica). Bilbao 2010 FRAN VÁZQUEZ (Regal FC Barcelona). Madrid 2011 Alan Anderson (Regal FC Barcelona). Barcelona 2012 SERGIO LLULL (Real Madrid). Vitoria 2013 Pete Mickeal (Barcelona Regal). Málaga 2014 NIKOLA MIROTIC (Real Madrid). Las Palmas GC 2015 RUDY FERNÁNDEZ (Real Madrid). A Coruña 2016 Gustavo Ayón (Real Madrid). Vitoria 2017 SERGIO LLULL (Real Madrid). Las Palmas GC 2018 Thomas Heurtel (Barcelona Lassa). Madrid 2019 Thomas Heurtel (Barcelona Lassa). Málaga 2020 Facundo Campazzo (Real Madrid). Madrid 2021 Cory Higgins (Barça). Granada 2022 Nikola Mirotic (Barça). Badalona 2023 Tyson Carter (Unicaja). Málaga 2024 Facundo Campazzo (Real Madrid).