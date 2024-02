El Papa: "En todos los sitios donde se combate, las poblaciones están agotadas, cansadas de la guerra"

El Papa ha lamentado que la guerra siempre es "una derrota" que solo "trae muerte y destrucción" y nunca aporta "una solución", del mismo modo que ha constatado que en "todos los sitios donde se combate, las poblaciones están agotadas, cansadas de la guerra". "No olvidemos que la guerra siempre es una derrota, siempre", enfatizó, antes de destacar que "en todos los sitios donde se combate, las poblaciones están agotadas, cansadas de la guerra, que es siempre inútil, inconclusa y lleva solo muerte y destrucción y nunca no la solución del problema", ha señalado el pontífice durante el ángelus de este domingo. Además, ha agregado: "Recemos sin cansarnos porque la plegaria es eficaz y pidamos al Señor el regalo de mentes y corazones dedicados a la paz". El Pontífice se ha referido, en concreto, a la situación en Sudán, al señalar que "han pasado ya 10 meses del comienzo del conflicto armado" lo que ha provocado "una gravísima situación humanitaria". Ante los miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro ha instado "a las partes beligerantes que paren esta guerra, que hace tanto mal a la gente y al futuro del país". Y ha añadido: "Recemos para que se encuentren rápidamente vías de paz para construir el futuro del querido Sudán". El pontífice también ha mencionado la situación de la provincia mozambiqueña de Cabo Delgado, donde "reinan de nuevo la violencia contra los pueblos inermes, la destrucción de las infraestructuras, la inseguridad" y donde "hace unos días ha sido incendiada la misión católica de Nuestra Señora de África". Ha pedido oraciones para que la paz vuelva "a esta martirizada región" y ha instado a no olvidarse de "los muchos conflictos que ensangrientan África y muchas partes del mundo, Europa, Palestina, Ucrania".