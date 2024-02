El Inter y Marcus Thuram se unen al proyecto del Atlético de Madrid 'We Love Football'

El Inter de Milán, rival del Atlético de Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, y su jugador Marcus Thuram se han unido a 'We Love Football', el proyecto del club rojiblanco que busca canalizar sus acciones a construir un fútbol protagonizado por la diversidad, la inclusión, el respeto y la tolerancia. "Para mí, el fútbol es un juego, un juego al que me encantaba jugar cuando era niño. Tenía el sueño de convertirme en futbolista, de marcar goles, dar satisfacción a la gente que viene al estadio y que nos ayuda a ganar los partidos. El fútbol es como una escuela de vida, porque estás con tus compañeros y tienes que aprender a respetar y a trabajar en equipo. Creo que ser un buen compañero de fútbol te ayuda a ser una buena persona fuera del campo", señaló Thuram. El delantero francés también recordó que los futbolistas hoy en día son "ídolos para mucha gente" y son "un ejemplo para niños y adultos". "Creo que si hay un mensaje que transmitir, ellos pueden hacerlo porque tienen un impacto muy importante en la sociedad. El fútbol puede ayudar a la gente a encontrarse a sí misma, a soñar y a cambiar su vida", indicó. 'We Love Football' es el proyecto del Atlético de Madrid que busca "canalizar" todas sus acciones destinadas "a construir el fútbol que queremos, un fútbol protagonizado por la diversidad, la inclusión y el respeto, que inspire al mundo del deporte y a todos los colectivos".