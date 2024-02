Cillian Murphy y Emma Stone ganan los BAFTA a mejor actor y actriz

Londres, 18 feb (EFE).- El actor irlandés Cillian Murphy ('Oppenheimer') y la actriz norteamericana Emma Stone ('Poor Things') ganaron este domingo los premios BAFTA del cine británico a mejor actor y mejor actriz principal en una ceremonia celebrada en el Royal Festival Hall en Londres.

Murphy obtuvo uno de los máximos galardones otorgados por la Academia de Cine británica por su elogiada interpretación del 'padre' de la bomba atómica, Robert Oppenheimer, en la épica cinta de Christopher Nolan 'Oppenheimer', la gran ganadora de esta edición.

El intérprete irlandés, que también obtuvo recientemente el Globo de Oro por el mismo papel, se impuso en esa categoría a otros pesos pesados, como el actor y director estadounidense Bradley Cooper ('Maestro'), los norteamericanos Colman Domingo ('Rustin') y Paul Giamatti ('The Holdovers'), a su compatriota irlandés Barry Keoghan ('Saltburn') y al surcoreano Teo Yoo ('Past Lives').

En su discurso de aceptación del BAFTA, Murphy, visiblemente emocionado, se dirigió al director de la cinta, Christopher Nolan (mejor director), con quien le une una larga relación profesional y de amistad, para agradecerle haber visto "algo" en él que él mismo no ve y por "creer" en su talento "una y otra vez".

De su papel protagonista como el creador de la bomba atómica, Robert Oppenheimer, indicó que se trata de "un personaje complejo que significa cosas diferentes para personas diferentes, ya que para algunos es un monstruo y, para otros, un héroe".

Por su parte, la ganadora a mejor actriz protagonista, la norteamericana Emma Stone, que se hizo con el BAFTA por su interpretación de Bella Baxter en 'Poor things', agradeció sobre todo el galardón a su madre.

"Quería agradecer este premio a mi madre, la mejor persona que conozco en todo el mundo y que siempre me inspira (...) Sin ella nada de esto ocurriría", dijo.

La cinta dirigida por el director griego Yorgos Lanthimos, en la que Stone da vida a Bella, es una fábula fantástica con un toque de humor negro y perversión.

Ese filme ya ganó el León de Oro del Festival de Venecia y apunta con decisión a los Óscar.

Lanthimos y Stone trabajaron por primera vez en la cinta 'The favourite' (2018), que le valió a la actriz norteamericana su tercera nominación al Óscar, y también han rodado juntos el cortometraje 'Bleat' ('Vlihi', 2022) y repetirán en el próximo proyecto del director, 'Kind of kindness', del que aún no se conocen detalles. EFE

